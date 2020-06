Præsenterer stort musikprogram

- I forsamlingshuset i Nødebo tror vi på, at vi fra slutningen af september igen kan mødes på Kroen og i fællesskab nyde koncerter og foredrag, som vi plejer. Og kulturkalenderen for sæson 2020-21 er større end nogensinde. Det skyldes, at de arrangementer vi måtte aflyse i marts og april, er flyttet til efteråret, så det bliver et overflødighedshorn af oplevelser i den kommende sæson, siger Kirsten Aunstrup, der er formand for Nødebo Kros kulturudvalg.