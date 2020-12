Poul Klit glæder sig over at kunne åbne i en af Hillerøds julehytter, efter alle årets julemarkeder er aflyst. Privatfoto

Poul har en julehytte: - Fantastisk at sælge spegepølser i Hillerød

"I alle årene har november og december været fyldt med alle vores dejlige julemarkeder på slotte mm. over hele landet, men i år er alle disse lukket ned. Gennem hele 2020 har vi været stort set nedlukket, så det er helt fantastisk at få muligheden for at komme til Hillerød, hvor vi står i en hyggelig træhytte på Helsingørsgade 15," skriver Poul Klit til Hillerød Posten.