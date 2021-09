Poul Erik Bech Fonden donerer penge til 'Broen'

For mange er idræt, musik eller andre fritidsaktiviteter en del af hverdagen. Men for familier med trængte midler, kan det være svært at sende børnene afsted. Ofte er det fordi, udstyr, kontingent med mere er for dyrt. Det er et problem, som kan ende med, at børnene mistrives. Broen Hillerød er en af de frivillige foreninger, der forsøger at hjælpe børn og unge med at dyrke deres fritidsinteresser. Til dette formål har foreningen netop modtaget en donation på 50.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden.