Mange var mødt op til borgermødet forud for afstemningen om kommunetilhørsforhold. Og ifølge Aksel Hauge Pedersen, der deltog, gik bølgerne højt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Postnummer-drama: Landsby kæmper for at blive en del af Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Postnummer-drama: Landsby kæmper for at blive en del af Hillerød

Uvelse og Lystrup har været en del af Hillerød Kommune siden kommunesamlægningen, men postnummeret fulgte aldrig med. Nu er det på tide, mener lokalråd.

Hillerød - 24. juli 2020 kl. 10:34 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver gang det er tid til generalforsamling i Uvelse-Lystrup Lokalråd er der særligt én sag, der kan få stemmerne til at hæve sig. Nemlig Uvelses kamp for at få et postnummer i Hillerød Kommune.

For de, der ikke har deltaget i de mange diskussioner, handler sagen i bund og grund om, at Uvelse og Lystrup har adresse i Hillerød Kommune, men postnummer i Frederikssund Kommune, nemlig postnummeret for Slangerup 3550. Og det har givet mange udfordringer gennem årene, mener nu har lokalrådet fået nok, fortæller formand for Uvelse-Lystrup Lokalråd Aksel Hauge Pedersen.

- Vi bliver tit og ofte regnet som en del af Frederikssund Kommune. Et eksempel er, når nogle fra Uvelse skal sælge deres hus. Så er det ejendomsmæglernes afdelinger i Frederikssund, der tager sig af det. Og sådanne eksempler er der mange af, og det er jo irriterende, siger han.

Kære minister Postnummerskiftet er da også lettere sagt, end gjort. Der er nemlig fem vejnavne i byen, som også findes i Hillerød Kommune, og det gør, at byen ikke kan få postnummeret 3400. Lokalrådet anmodede derfor Post Nord om at få postnummeret 3410, men fik afslag.

I foråret tyede Lokalrådet så til strengere midler og sendte et brev afsted til Trafikminister Benny Engelbrecht (S).

I brevet fremlægger lokalrådet nogle af udfordringerne.

Den første går på, at mange i Hillerød fravælger håndværkere med adresse i Uvelse, fordi de vil støtte lokale håndværkere og ikke håndværkere fra nabokommunen. Nyheder fra Hillerød Kommunes aftenskoler og biblioteker når ifølge Uvelseborgerne heller ikke deres postkasser, fordi postnummeret vildleder. Bliver man syg i Uvelse, bliver man henvist til hospitalet i Frederikssund frem for i Hillerød, oplyser lokalrådet, som også mener, at Hillerøds postnummer er mere attraktivt, når det kommer til salg af ejendomme.

Guderne må vide I marts modtog rådet et brev fra ministeren om, at klagen nu var videresendt til Trafikstyrelsen. Og nu venter lokalrådet spændt på svar.

- Hvad det ender med, må guderne vide. Det vil måske medføre større udgifter, så det er nok der, udfordringen ligger. Det er op ad bakke, og jeg begynder at tvivle på, at vi en dag vil få et andet postnummer, fortæller formanden.

Ikke en tilfældighed Ifølge formanden er grunden til de mange ophedede debatter formentlig, at det bestemt ikke var tilfældigt, hvor kommunegrænsen endte med at blive trukket. Tværtimod.

I 2005 gik borgerne i Uvelse og Lystrup nemlig til stemmeurnerne for at beslutte, om de skulle være en del af Frederikssund eller Hillerød Kommune, da Slangerup Kommune blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007. En afstemning som fandt sted hele to gange. Valget faldt på Hillerød Kommune, men postnummeret fulgte aldrig med.

- Argumentet for, at vi ville være en del af Hillerød Kommune var, at vi ikke ville høre til en kystkommune, hvor vi ville ligge helt inde i landet, og så syntes vi, at vi ville ligge for langt væk fra Frederikssund. Så søgte vi om at komme til Allerød, men de ville ikke have os, så vi endte med at få hjælp fra Hillerød. Men der var en ophidset stemning folk imellem, og det er der stadig sommetider, når emnet kommer op, siger han.

Ikke de første Uvelse er ikke den eneste by i kommunen, der har postnummer i nabokommunen. Nødebo har eksempelvis fortsat postnummeret 3480 Fredensborg, selvom byen er en del af Hillerød Kommune.

Og det er bestemt heller ikke første gang, at et postnummer har ført folket på barrikaderne.

Den mest kendte er formentlig de tre landsbyer Slimminge, Gørslev og Vollerslev, som har adresse i Køge Kommune, men postnummer i Ringsted. Her har borgerne også i mange år kæmpet om et postnummer, der ligger på den rette side af kommunegrænsen, og har i flere omgange stemt om at få et nyt postnummer, hvilket endnu ikke er lykkedes.