Det bliver muligt at skyde genvej til stationen gennem et grønt område mellem de nye etageejendomme. Illustration: NPV

Postgrunden skal huse både unge og ældre

Det bliver fortsat et stort etagebyggeri på omkring 10.000 kvadratmeter, som skal erstatte den gamle post- og telegrafbygning på Søndre Jernbanevej lige ved siden af stationen.

Det fastslår ejendomsudviklingsselskabet NPV A/S, der er bygherre bag projektet med Mangor & Nagel som arkitekt, over for Hillerød Posten. Selskabets tidligere planer for grunden er ellers blevet mødt af kritik fra kommunens uvildige arkitekturråd, der blandt andet mente, at byggeriet var for "unødvendigt tungt og rigidt".

De kritikpunkter er nu ved at blive løst gennem dialog med kommunen.