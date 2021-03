Portrætudstilling på Frederiksborg Slot: 150 værker slap igennem nøglehullet

Ud af de mere end 1.100 tilmeldte portrætter til konkurrencen har juryen over flere dage voteret virtuelt blandt 354 udvalgte værker.

2021-udgaven af portrætkonkurrencen bærer præg af det forløbne år 2020, hvori portrætterne er udført. Museumsdirektør Mette Skougaard, der er et af jurymedlemmerne, fortæller, hvordan Covid-19 indgår i flere af værkerne:

"Blandt de utrolig mange veludførte portrætter ser vi både direkte og indirekte symboler på kunstnernes og de portrætteredes møde med corona. Mundbindet er det tydelige symbol, mens tematiske træk som ensomhed, isolation og bekymring indgår på forskellige niveauer hos de afbildede personer. Vi ser dog også humoristiske og klassiske træk i portrætterne og glæder os over, at der i den diverse portrættering er den fundamentale personskildring til stede, der gør mødet med portrættet berigende for beskueren," beretter hun.