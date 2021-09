Se billedserie Vinderportrættet, der er lavet af Linnea Fougt Andersen.Foto: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Portrætkonkurrence for børn har højt niveau

Hillerød - 12. september 2021 kl. 16:28 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Niveauet var så højt, at juryen ved portrætkonkurrencen Portræt NU! For Børn ikke kunne nøjes med at uddele en første-, anden- og tredjepris men også uddelte tre specialpriser, da udstillingen fredag åbnede på Frederiksborg Slot.

- Niveauet er enormt højt. Det er virkelig børn, der har taget sig tid og arbejdet intenst med værkerne. Måske har det også noget at gøre med corona-nedlukningen. Der er måske nogle, der har haft glæde af at kunne tegne og male. Jeg synes, at værkerne viser refleksion og dybde, så der er virkelig noget at glæde sig til, når man ser udstillingen, sagde Mette Skougaard, museumsinspektør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Vinderen af konkurrences førstepris blev 13-årie Linnea Fougt Andersen fra Værløse, der har udført et portræt ridset med koldnål på akrylglas efter fotografi trykt på kobbertrykspapir.

Andenprisen gik til Buster Mons Andersen, der går i 4. klasse på Nyboder Skole. Buster havde tegnet sig selv i sin stue, fordi »det kom bare til ham«, som han selv siger.

Tredjeprisen gik til Sia Kildegaard Bregendahl, der er 13 år og går på Norddjurs Friskole i Grenaa. Hun havde malet sin far.

Derudover var der specialpriser til 13-årige Sofie Djurslev fra Silkeborg, 12-årige Nanna Victoria Kleve fra Ulstrup og 15-årige Isabell Lykke Nissen ligeledes fra Ulstrup.

- Jeg bliver faktisk meget rørt over at se, at børnene portrætterer folk, som de ser op til, holder af eller elsker. En far, en storebror, en veninde. Det giver dejlige billeder, at de er skabt med den positivitet, sagde museumsdirektør Mette Skougaard, der er imponeret over originaliteten i alle portrætterne, og den måde som vinderne i særdeleshed holder beskueren fanget på.

- Værkerne i udstillingen er et opløftende møde med en generation af unge kunstnere, der behersker portrætkunsten og gennem den reflekterer over tilværelsens store og små spørgsmål. Portrætterne er indtagende og nærværende, og vi ser sublime teknikker fra det vindende koldnålsraderingsportræt over blyantstegninger, olie akryl på lærred til grafitpulver og knetgummi. Publikum vil møde veludførte skæve tænder og linjer, der sidder lige i øjet, øjebliksbilleder og ikke mindst meget originale portrætter, siger hun.

Udstillingen er åben for publikum fra lørdag d. 11. september til onsdag d. 2. januar 2022.