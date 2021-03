Flere end 200 håndboldhold plejer at deltage i Hillerød Påske Cup. Arkivfoto: Claus Beyer

Populært stævne aflyses igen: Arv hjælper økonomisk trængt håndboldklub

Hillerød Håndbold Klub må aflyse den populære Hillerød Påske Cup igen i år

Hillerød - 26. marts 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Håndboldfeberen plejer at ramme Hillerød hvert år i påsken, men heller ikke år bliver gader, skoler og sportshaller forvandlet til én stor håndboldfest.

Hillerød Påske Cup, der arrangeres af Hillerød Håndbold Klub, bliver nemlig heller ikke til noget i år.

Den lokale håndboldklub har for andet år i træk valgt at aflyse det populære håndboldstævne, der plejer at trækker flere end 200 håndboldhold og tusindvis af håndboldspillere til Hillerød fra blandt andet Sverige, Frankrig og Island.

Stævnet bliver normalt, som navnet antyder, afholdt i påsken, men for andet år i træk kan det altså ikke lade sig gøre at gennemføre det på grund af coronarestriktionerne.

"Vi har vendt og drejet muligheder og alternativer, men grundet de fortsatte omstændigheder grundet Covid-19 har vi valgt at aflyse Påske Cup i år," skriver formand Maria Højer Nannberg på Hillerød Håndbold Klubs Facebook-side.

Selv om det lysner i forhold til en langsom genåbning af landet, og det ser ud til, at det også snart bliver muligt at dyrke indendørssport igen, så bliver stævnet ikke afholdt på et senere tidspunkt på året.

"Vi har tidligere udmeldt, at vi ville se, om stævnet kunne holdes i mindre format eller alternativt senere i foråret. Vi har trukket beslutningen, for vi ved, at netop stævner er guld værd for fællesskab, sammenhold og motivation. Men selv om det ser ud til, at der bliver åbnet op for indendørssport i starten af maj, så kan vi simpelthen ikke nå at stable så stort et stævne på benene på så kort tid. Håndbold er også en krævende sport, og det nytter ikke noget at afholde et stort stævne med en masse kampe, hvis spillerne ikke er i ordentlig form. Så er risikoen for skader for stor," uddyber Maria Højer Nannberg.

Håndboldklubben måtte også aflyse stævnet sidste år, og det var noget af en økonomisk mavepuster.

"Påskestævnet plejer at give en betydelig indkomst til vores klub, og sidste år stod vi både med et udgiftstab, fordi vi allerede havde brugt nogle penge på at arrangere stævnet, og et indtægtstab på grund af de manglende deltagergebyrer. I år har vi trods alt kun et indtægtstab. Vi vil arbejde på at gøre os mindre afhængige af påskecuppen i fremtiden. For det har været en mavepuster af format, og den situation ønsker vi ikke at stå i igen. Det betyder dog ikke, at påskecuppen skal have en mindre prioritet for klubben. Udover økonomi bidrager stævnet nemlig til et kæmpe fællesskab og flotte sportslige præstationer. Vi har derfor fuldt fokus på, at Påske Cup 2022 bliver en realitet også mange år frem," siger håndbold-formanden.

Arv hjælper Hillerød Håndbold Klub har fået en stor arv af afdøde Egon Smed, der havde Torvets Vin & Tobak. Og den har haft enorm betydning for klubben, siger Maria Højer Nannberg.

"Egon Smed havde et stort hjerte for Hillerød Håndbold Klub, og vi har været så privilegeret at få en arv fra ham. Det er vi ham evigt taknemmelige for, for den har været med til at give lidt ro. Arven skal være med til at sikre ungdommen i Hillerød Håndbold Klub, men lige nu redder den os fra en katastrofe, og vi har lovet os selv, at de penge, vi tager af arven, betaler vi tilbage på et senere tidspunkt, så pengene kan gå til det, de var tiltænkt," siger hun.

Sælger støtte-øl Håndboldklubben har også forsøgt at tjene lidt penge på andre måder. Efter jul kunne man få klubben til at afhente sit juletræ for 100 kroner, og i øjeblikket sælger klubben en støtte-øl, der skal være med til at rette lidt op på den skrantende økonomi.

Hillerød Håndbold Klub har indgået et samarbejde med Easy Underwear og Jelling Bryghus om at sælge et parti øl med unikke Hillerød HK-labels på.

I serien findes der tre forskellige smagsvarianter: En hvedeøl, der beskrives som frugtig øl, en Gorm Dark, der er inspireret af belgiske klosterøl, og en Saison, der beskrives som en 'læskende tørstslukker'.

Du kan bestille øllene på Hillerød Håndbold Klubs hjemmeside eller klikke dig videre fra klubbens Facebook-side. Der lukkes for bestillinger på fredag den 26. marts. Overskuddet fra salget af øllene går til Hillerød Håndbold Klub.

