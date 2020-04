Populær stafet om slottet aflyst

I år skulle Slotstistafetten være løbet af stablen for 20. år i træk. Men da over 1000 deltagere plejer at bane sig vej rundt om slottet, har forsamlingsforbuddet sat en stopper for det populære løb. Arrangører og deltagere må derfor vente et år, før de kan fejre stafettens runde fødselsdag.