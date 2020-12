Det er på grunden over for Bauhaus, at BilligBlomst har søgt om tilladelse til at bygge deres næste store butik. Indehaver Brian Reenberg håber, at butikken kan stå færdig sidst på sommeren 2021. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Populær plantemarked-kæde vil til Hillerød

Ifølge indehaver Brian Reenberg har nordsjællænderne længe efterspurgt en BilligBlomst

Hillerød - 01. december 2020 kl. 17:31 Af Trine Lønbro Nielsen

Blomster Så er der muligvis godt nyt til alle haveejere, blomsterelskere og folk med grønne fingre.

Havecenter-kæden BilligBlomst, der ifølge deres koncept kan sælge kvalitetsvarer til lav pris ved at nedprioritere de flotte, store opstillinger og mængden af personale, har nemlig set sig lune på grunden på Sigrunvej 6 over for Bauhaus. Nu har NCC Property Development, der ejer grunden, søgt om tilladelse til at bygge det store, nye havecenter netop der.

Men med en planlagt butiksstørrelse på omkring 4.730 kvadratmeter overskrider projektet en række maksimumværdier i lokalplanen, og derfor skal Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget nu tage stilling til, om der kan gives dispensation, så det store plantecenter kan opføres alligevel.Det fremgår af dagsordenen for udvalgets møde onsdag.

"Generelt synes jeg altid, at det er fantastisk, når nogen finder interesse i at starte noget nyt i Hillerød, som for eksempel at åbne en ny forretning. Nu ser jeg frem til mødet på onsdag, hvor vi skal diskutere, om det også passer ind i området, men som udgangspunkt synes jeg, det er rigtig godt med interessen," lyder det fra Dan Riise (V), der er formand for udvalget.

Stor efterspørgsel Det er en stigende efterspørgsel fra kunder, der har fået indehaver Brian Reenberg til at undersøge muligheden for at åbne en butik i Nordsjælland. Selv er han født i landsdelen og havde en god fornemmelse for netop Hillerød, som også mange med forstand på handelsliv havde rådet ham til at kigge på.

"Vi har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der gerne vil have en BilligBlomst til Nordsjælland, og derfor undersøgte vi mulighederne for det. Det stod imellem Helsingør og Hillerød, og her valgte vi Hillerød, da mange folk med forstand på forretning rådede os til det, og fordi vi fandt en rigtig god grund," fortæller han og afslører, at han tror på, at der kan komme en meget flot butik, hvis det lykkes virksomheden at få den nødvendige byggetilladelse.

"Hvis ikke der bliver lavet alt for meget om på planerne, så får vi en rigtig flot butik i Hillerød, som forhåbentligt kan åbne sidst på sommeren næste år," siger han.

Der kommer en stor overdækket indgang til butikken. I hvert fald hvis det står til BilligBlomst selv. Illustration: NCC

En dispensation Udfordringen med det mange kvadratmeter store havecenter er blandt andet at bebyggelsesgraden må overskrides, hvis BilligBlomst skal have den ønskede størrelse. I den nye forretning skal der nemlig være plads til både en opvarmet butik, et uopvarmet halareal og et lager, og det vil medføre, at bebyggelsesgraden nogle steder på grunden vil være 42 procent - to procentpoint mere end lokalplanen tillader - mens den samlede andel dog vil holde sig på 39 procent. Projektet vil samtidig overstige befæstelsesgraden på 60 procent, som lokalplanen maksimalt tillader.

Befæstelsesgraden dækker over den andel af grunden, som er dækket med tætte overfalder som tag, asfalt, fliser eller lignende, som gør, at regnvand ikke kan trænge direkte ned i jorden, men i stedet må ledes mod kloakken. Bliver graden for høj, vil det lægge tryk på kloakkerne, men det problem har BilligBlomst ifølge ansøgningen allerede en løsning på. I stedet for almindelig asfalt kan man nemlig lægge en gennemtrængelig belægning, en såkaldt permeabel belægning, som kan aftage store mængder regnvand. Udover de mange kvadratmeter til lager og forretning ønsker BilligBlomst at opføre et stort overdækket areal ved indgangen til butikken.

Overdækningen har funktion som et drivhus og vil være af typen Rovero. Ifølge lokalplanen må der ikke anvendes materialer til facader og tage, som efter byrådets skøn virker skæmmende, og det er nu politikernes opgave at vurdere, hvorvidt et sådan drivhus vil gøre det.

"Jeg håber meget, at vi får byggetilladelsen. Vi er klar til at gå i gang, når den er på plads," siger Brian Reenberg.

BilligBlomst har i dag forretninger spredt godt ud over Jylland samt en i Holme-Olstrup ved Næstved.

Brian Reenberg, direktør og ejer af BilligBlomst