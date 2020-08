Send til din ven. X Artiklen: Populær og mudret sportsevent aflyses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær og mudret sportsevent aflyses

Hillerød - 17. august 2020 kl. 14:26 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm, to store populære motionsevent i Hillerød, rammes af forsamlingsforbuddet og må aflyses. Det oplyser Firmaidrætten i Hillerød, der står bag mudderløbene, som plejer at have flere tusinde deltagere.

Det er da også det store deltagertal, der nu standser løbene.

- Som så meget andet rammes Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm også af Covid-19 retningslinjer. Den væsentligste årsag er forsamlingsantallet i forbindelse med Covid-19, som er for lavt, til at løbene kan afvikles, skriver Firmaidræt i en pressemeddelelse.

Firmaidræt har oplevet stor spænding hos deltagerne om løbene kunne gennemføres. Der har været mange bekymrede spørgsmål på Facebook og henvendelser til løbsledelsen, som indtil lørdag havde håbet på, at forsamlingsforbuddet var blevet lempet, så man ved en deling af løbet havde kunne gennemføre løbet på betryggende vis. Men sådan skulle det ikke gå.

- På trods aflysningen, er det tydeligt at afklaringen er blevet taget godt i mod. Der er stor forståelse for situationen og det ligger derfor fast, at løbene forventes gennemført til næste år, fortæller sportschef Dorte Dahl.

For Hillerød Fodbold, som stiller med hjælpere før, under og efter løbet betyder aflysningen, at klubben kommer til at undvære en indtægt i år.

- Vi har løbene holdt dem orienteret, så det kommer ikke som en overraskelse. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet til næste år, siger løbsleder Peder Bisgaard, som forventer at de to mudderløb gennemføres 11. og 12. september 2021.