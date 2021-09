Giovanni Nogler har haft is-café i Hillerød de sidste seks år, men nu er det snart slut. Giovanni har nemlig fået et jobtilbud, han ikke kan sige nej til. Foto: Martin Warming

Populær is-café skal have ny ejer

Giovanni Nogler og Marco Lo Manto leder efter en ny ejer af cafeen Con Calma i Slotsgade

Hillerød - 30. september 2021 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Kunne du tænke dig at eje en ægte italiensk isbutik og cafeteria midt i Hillerød?

Så er chancen der nu.

Giovanni Nogler og Marco Lo Manto, der ejer Con Calma på Slotsgade, leder nemlig efter en ny ejer af isbutikken, som de har besluttet sig for at sætte til salg.

Jobtilbud

Det er ikke fordi, de er trætte af at være caféejere, at de nu har valgt at sælge butikken - og salget er helt udramatisk, fortæller de til Hillerød Posten.

"Jeg har fået et jobtilbud, som jeg simpelthen ikke kan sige nej til, og samtidig kunne jeg godt tænke mig at få lidt mere tid til min familie," siger Giovanni, der er uddannet bygningskonstruktør i sit hjemland Italien.

Og i stedet for at lukke den populære isbutik håber Giovanni og Marco altså, at der er nogen, der har lyst til at købe den og føre den videre i samme ånd.

"Vi håber at finde nogen, der har lyst til at føre butikken videre med samme filosofi, og jeg vil meget gerne lære den nye ejer op," fortæller Giovanni Nogler, der flyttede til Danmark for seks år siden og åbnede isbutikken GiovannIS på Slotsgade 57.

Tag det roligt Sidste år flyttede butikken til større lokaler på Slotsgade 12 ved Murer-Tonys Stræde og skiftede samtidig navn til Con Calma, der på italiensk betyder noget i retning af 'tag det roligt'.

Og det er ikke helt tilfældigt, at butikken har fået lige netop det navn.

"Italien kan lære meget af Danmark, men hvis der er noget, danskerne kan lære af italienerne, så er det at blive bedre til at lægge mobiltelefonen fra sig og bare sætte sig ned, holde en pause og nyde en god is eller en varm kop kaffe," lyder rådet fra Giovanni, der er født og opvokset i en lille, idyllisk landsby, der ligger ned til Gardersøen.

Den populære café ligger på hjørnet af Slotsgade og Murer-Tonys Stræde. Foto: Martin Warming

Skønne kunder Det har ikke været nemt for Giovanni og Marco at træffe beslutningen om at sælge butikken.

"Vi har sådan nogle skønne og søde kunder, og det bliver rigtig hårdt at skulle sige farvel til dem," siger Giovanni Nogler.

Kunderne kommer ifølge Giovanni fra det meste af Nordsjælland og København, og han er ikke i tvivl om, hvad det er, der har gjort cafeen så populær.

"Det er kvaliteten. Vi bruger ingen farvestoffer men udelukkende frugt i vores hjemmelavede is, og langt størstedelen af vores produkter - bortset fra mælk, sukker og fløde - kommer fra Italien. Kvaliteten har førsteprioritet, og mit håb er, at finde en ny ejer, der går lige så meget op i kvalitet, som vi gør," siger han.

Ny nabo Udover is og kaffe i alle mulige afskygninger har Com Calma også pandekager, chokolade, milkshakes, kager, friske salater og antipasti på menukortet.

"Butikken har en rigtig god placering, og om få måneder åbner der en stor biograf få meter herfra (Nordisk Film Biografer i Gallerierne, red.), og det tror jeg, at den nye ejer vil få stor glæde af," siger han.

Giovanni bor selv i Hillerød, og her bliver han boende, fortæller han.

Hvis du har fået lyst til at blive den nye ejer af Con Calma, kan du kontakte erhvervsmægler Claus Bro hos Nordicals Nordsjælland.

