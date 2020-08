Se billedserie Lene Rømer, der har været stamkunde på Kaffebar, glæder sig til at overtage den populære café den 1. oktober.Foto: Anna Törnqvist Jensen

Populær café på nye hænder

Hillerød - 19. august 2020 kl. 16:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tårerne har flere gange presset sig på hos både Marina Blichfeldt og Lene Rømer onsdag morgen. Aftenen før offentliggjorde de to nemlig, at Marina Blichfeldt har solgt den populære Kaffebar på Slotsgade videre til Lene Rømer, som overtager caféen den 1. oktober. Og de mange reaktioner har gjort veninderne rørstrømske.

- Folk har bare været så søde, og der har været så mange søde kommentarer. Det viser jo også bare, at Kaffebar er et helt særligt sted, siger Lene Rømer.

Hun er kommet på Kaffebar, siden Marina Blichfeldt overtog stedet sammen med sin veninde Eva Normann for seks år siden, og efterhånden blev stamkunden og kaffebarejeren gode venner. Derfor er Marina Blichfeldt heller ikke i tvivl om, at hun har fundet den helt rette arvtager til Kaffebaren.

- Jeg er utrolig glad for, at Lene overtager. Hun er meget lig mig, har boet i Hillerød i mange år og vil gerne gøre noget godt for byen. Det betyder meget for mig, siger Marina Blichfeldt.

Lene Rømer, der kommer fra en stilling i bilbranchen, har ikke erfaring fra caféverdenen udover et job på en café i Hillerød i sit sabbatår i 1990'erne.

- Det er meget store sko, jeg skal udfylde, men jeg er sådan set ikke nervøs. Det handler om, at man gør tingene med hjertet, og det gør jeg med alt, hvad jeg gør. Jeg overtager også personalet, som er erfarne og dygtige, og de er jo vant til at drive caféen, så jeg er sikker på, det bliver fantastisk, siger Lene Rømer, der har drømt om at have et sted som Kaffebar i mange år.

- Jeg ville gerne have et sted, hvor folk havde lyst til at komme, og hvor der er plads til alle, og det er præcis sådan et sted, som Kaffebaren er. Da muligheden bød sig, var det bare fantastisk, og jeg glæder mig rigtig meget til at kunne bidrage og være noget for byen, siger Lene Rømer.

Hun vil køre Kaffebar videre i samme spor.

- Jeg skal selvfølgelig sætte mit eget præg på både indretningen og menukortet, men det vil være små forandringer, der kommer løbende alt efter, hvad vi fornemmer, kunderne efterspørger. Jeg har et ønske om at lave ugentlige fællesspisninger, og samarbejde med andre butikker i byen om initiativer, jeg vil gerne genindføre Kaffebarens fredagstapas, og jeg ønsker ligeledes, at Kaffebaren fortsat er der, du kan komme og høre musik i ny og næ eller prøve dine musikalske talenter af, når der er Open Mic, som fortsat vil holde Open Mic den tredje torsdag i måneden.

For Marina Blichfeldt er det også mærkeligt, at skulle give nøglerne til Kaffebar videre efter seks års succes.

- Det er helt vildt vemodigt, for det har betydet utrolig meget for mig, men samtidig er jeg også utrolig stolt af det. Jeg havde egentlig sagt til mig selv, at jeg ville prøve at køre det op og have det i fem år, og nu passede tingene bare lige sammen, siger Marina Blichfeldt.

Det er samarbejde med husbonden, sangeren og musikeren Anders Blichfeldt, der fremover skal udgøre Marina Blichfeldts jobbeskrivelse.

- Jeg skal lave noget sammen med min mand, og vi skal lave en ny virksomhed, og nu var tiden til det. Det er noget, vi har tænkt på et stykke tid, og under corona, hvor Kaffebaren måtte holde lukket, prøvede vi at arbejde sammen i nogle måneder og fandt ud af, at det fungerede rigtig godt. En dag kom Lene så og sagde til mig, at hvis jeg nogensinde ville sælge Kaffebar, så måtte jeg ringe til hende, og på den måde passede tingene simpelthen bare sammen, siger Marina Blichfeldt.

Lene Rømer vil nu gøre alt, hvad hun kan, for at føre Kaffebars ånd videre.

- Hjerterum og nærvær er for mig kendetegnende for Kaffebar. Servicen er i højsædet, der er høj kvalitet, og vi møder kunderne i øjenhøjde, og der er tid til en snak. Det vil jeg i den grad gøre mit ypperste for at efterleve, når jeg overtage, og det vigtigste for mig er, at det skal være et rart sted at være, siger Lene Rømer.

Lene Rømer starter i Kaffebar den 1. september, hvor hun den første måned vil være under Marina Blichfeldts kyndige vejledning. Den 1. oktober overtager Lene Rømer officielt Kaffebar, og på overtagelsesdagen er der goddag- og farvel reception klokken 14 til 16, hvor der bliver budt på kage, et lille glas - og selvfølgelig kaffe.