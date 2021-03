Foto: Allan Nørregaard

Populær café åbner ikke igen

Hillerød - 08. marts 2021 kl. 12:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Coronanedlukning og planer om at rive ejendommen ned, hvor en af Hillerøds mest populære caféer holder til, får nu indehaverne af caféen B-Hageriet til at opgive at genåbne caféen, når coronarestriktionerne en dag i fremtiden fjernes.

- Den seneste periode med corona-nedlukning samt snakken omkring vores lejemål har givet os, en rutsjebanetur af de helt store og har tvunget os til at forholde os meget konkret til realiteterne, skriver ejerne Thomas Brixen og Trille Jensen på facebook.

B-Hageriet åbnede for to år siden som en pop-up café i en ejendom ejet af Frederiksborg Gruppen. Ejeren arbejder på at få godkendt en lokalplan, der tillader at de eksisterende bygninger rives ned, og der opføres nye bygninger til erhverv og bolig i stedet. I mellem tiden blev caféen populær i Hillerød, og skiller sig markant ud fra det udvalg af caféer og restauranter, der er i byen.

- Vi synes selv, at vi med B-hageriet, har skabt noget godt og har kunnet tilbyde et attraktivt alternativ til Hillerøds øvrige byliv. Det er heldigvis også blevet bekræftet af et støt stigende antal glade og tilfredse gæster, til tider så mange så vi næsten ikke har kunnet følge med dejligt? Vi har holdt fast i vores grundlæggende værdier omkring bæredygtighed, økologi og ambitionen om at lave alt fra grunden samtidig med en høj grad af service, og det har været en stor tilfredsstillelse at opleve, hvor godt vi er blevet taget imod, skriver Thomas og Trille.

