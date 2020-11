Populær Philip Faber-koncert lagt ned af corona

Hillerød Musik & Teater kaldte det selv et 'scoop', at de - længe inden hypen opstod - havde hyret den populære Philip Faber og DR Pigekoret til en julekoncert i Hillerød, men nu er glæden aflyst af ærgrelse.

Koncerten skulle have fundet sted lørdag den 5. december på Hillerødholmsskolen, men nu har DR aflyst koncerten på grund af "tilfælde af corona," oplyser formand Claus Levinsen.

"Det er rigtig ærgerligt. Vi glædede os til at høre pigekoret. Nu står kasserer Svend tilbage med flere kilo slik til back stage og skal nu til at tilbagebetale 420 billetter," skriver han i en mail.

Koncerten, som var udsolgt, var blevet rykket fra Frederiksborg Gymnasium til Hillerødholmsskolen, hvor der var god plads til de mange gæster, efter gymnasiet lukkede for udefrakommende arrangementer som en ekstra coronasikkerhedsforanstaltning.

Claus Levinsen har tidligere udtrykt begejstring over, at det var lykkedes den lokale musikforening at hyre pigekoret: