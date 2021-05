Pop-folk med Andreas Langvad

Andreas Langvad optræder i en blandet genre af pop og folk, og siden sin debut i 2014 har han skabt sig et solidt navn med flere radiosingler og live-optrædener.

Langvads første single 'Believe It' blev spillet flittigt på P4 og Radio Nord. Siden da har han udgivet yderligere tre singler, og der er flere på vej.

"Andreas Langvad præsenterer sine sange med et smil på læben og en særpræget umiskendelig stemme, der rummer alt fra fine falsetter til rå styrke. Han formår at inddrage publikum i sit nærværende, intime univers og serverer sine fortællinger med god energi, ironi og komiske twists, der sikrer et smil på læben blandt publikum," skriver Nødebo Kro i en pressemeddelelse. jesl