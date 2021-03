En polsk mand blev idømt en udvisningsdom i Retten i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Polsk mand smidt ud af landet efter kærestevold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Polsk mand smidt ud af landet efter kærestevold

Hillerød - 18. marts 2021 kl. 19:35 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En 29-årig polak er blevet udvist af Danmark og har fået indrejseforbud i seks år, efter en voldsdom ved Retten i Hillerød.

20. januar 2021 fik han en dom på tre måneders fængsel, da han blev fundet skyldig i at have brækket næsen på sin kæreste i en lejlighed i Hillerød. Og oveni altså en udvisning af Danmark, hvor den 29-årige har boet siden 2013.

Den 29-årig var tiltalt for at have givet sin kæreste et kraftigt skub i brystet, hvorved hun slog baghoveder ind i et altanvindue og væltede omkuld på gulvet. Mens hun lå på gulvet slog han hende flere gange med knytnæver i ansigtet, så hun brækkede næsen. Det skete den 10. december sidste år.

Af dombogen fremgår det, at kvinden efter overfaldet gik ind til en anden beboer i opgangen. Beboeren vidnede i retten og forklarede, at kvinden kom ind til ham med blod i hele ansigtet og sagde, at hendes kæreste havde slået hende i ansigtet. Samme vidne og et andet vidne kunne også fortælle i retten, at de kunne høre slag inde fra lejligheden.

Den 29-årige mand nægtede sig skyldig.

Retten fandt det dog bevist, at han havde slået sin kæreste. Manden er tidligere dømt for vold - senest i februar 2020, hvor han fik en dom på fem måneders fængsel for vold mod den samme kvinde. Dengang modtog han også en advarsel om udvisning, og denne gang blev advarslen til en udvisning i seks år.