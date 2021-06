Se billedserie En del af marken, hvor Hillerød Kræmmermarked engang blev afholdt, skal sælges fra til erhverv.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politisk kompromis: Erhvervbygninger på kræmmergrund må være 22 meter

Hillerød - 09. juni 2021 kl. 07:43 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det bliver alligevel ikke tilladt for virksomheder at bygge i 25 meters højde på marken, der tidligere har været brugt til Hillerød Kræmmermarked.

Politikerne i Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget er nemlig uenige om, hvor højt virksomheder, der har lyst til at købe jorden, må bygge, og derfor endte politikerne med et kompromis på max 22 meter.

Et flertal i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet havde ellers i marts nikket ja til at fastsætte højden i en ny lokalplan for området, der er døbt »Smørkildefingeren«, til 25 meter. SF tog forbehold for beslutningen om at hæve makshøjden fra de nuværende 15 meter til 25. Da sagen skulle behandles i Økonomiudvalget, opstod der tvivl om blandt andet sigtelinjer, hvilket fik udvalget til at sende sagen tilbage til Arkitektur-, Byplan. og Trafikudvalget.

Et flertal, der nu består af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti argumenterede igen for 25 meter, mens SFs Peter Langer stadig var imod at hæve højden. Derfor endte flertallet med at stemme for, at der i den nordlige ende af byggefeltet kan bygges i en højde på max 15 meter med enkelte elementer op til max 22 meter. I den sydlige del af byggefeltet syd for Smørkildevej reguleres byggehøjden til max 22 meter.

- Vi har nu prøvet at se på nogle sigtelinjer,og derfor giver de 15 og 22 meter nu god mening. Det, der er vigtigt at sige, er, at da vi sidste gang sagde ja til de 25 meter, så var det med begrundelsen, at vi jo ikke behøver sælge til en virksomhed, der er for høj, støver for meget eller støjer. Vi anså det ikke som et problem, for vi kan jo vente og se, hvem der byder ind. Men nu har vi sat højderne ned, så vi næsten uanset, hvor vi er i terrænet, vil have svært ved at genere nogen, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Peter Langer mener derimod, at man skulle have fastholdt både miljøklasse og højder i den kommende lokalplan.

- Der er en grund til, at vi valgte 15 meter og miljøklasse 4, da vi lavede den sidste kommuneplan. Jeg synes stadig, at 22 meter er for højt, men det er et kompromis. Det er igen det med udsigten. Det er ikke langt fra Generationernes Kvarter, og de kommer altså til at sidde og kigge på en høj grå mur, og det, synes jeg, er synd, siger Peter Langer.

Erhvervsområdet, som er et stykke jord på 40 hektar, ligger mellem det nye hospitalsbyggeri, Roskildevej og Overdrevsvej. I kommuneplanen er arealet udlagt til erhverv i miljøklasse 1-4, med mulighed for at bygge i op til 15 meters højde. Med den nye lokalplan udvides til miljøklasse 1-5, som også rummer produktionsvirksomheder. I den nordlige ende, op mod boligerne i Amtmandsvang, skal der være en grøn kile, hvor områdets regnvand skal håndteres.

Det er Hillerød Kommune, der ejer jorden, som har været sat til salg i et stykke tid. Det er byrådet, der skal godkende et salg af jord i området

