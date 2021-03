Politikontrol på Roskildevej gav pote

I løbet af kontrollen blev 18 køretøjer standset, og en bilist blev sigtet for at køre bil på trods af, at vedkommendes kørekort er administrativt inddraget, mens en anden bilist, en 29-årig mand fra Græsted, blev anholdt og sigtet for narkokørsel, da han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.