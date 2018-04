Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil have flere penge til legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil have flere penge til legeplads

Hillerød - 20. april 2018 kl. 11:38 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ene million, der er sat af til den nye legeplads på Posen midt i Hillerød, skal have selskab af nogle flere penge. Det er i hvert fald håbet hos politikerne i styregruppen for legepladsen, som nu forsøger at rejse flere midler til den nye legeplads ved at søge penge i to fonde. Samtidig udsættes projekt lidt - fra at sigte efter en indvielse i efterårsferien, er planen nu, at den nye legeplads kan tages i brug omkring jul. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har søgt Statens Kunstfond og Nordea Ejendommes fond om penge til legepladen. Får vi de penge, kan vi lave en anden legeplads, end hvis vi ikke gør. Men da vi først får svar i juni, må vi udskyde projektet lidt, siger Christina Høi Skovdal (S), som sidder i styregruppen for legepladsen.

Arbejdet med legepladsen er i fuld gang. Det er landskabsarkitekt Marie Thing fra tegnestuen Thing Brandt Landskab, som sammen med en kunstnerduo skal tegne og anlægge den nye legeplads. 2. maj afholdes der en workshop, hvor en gruppe børn i alderen 6-12 år skal være med til at udvikle legepladsen. Og der har været stor interesse for at være med til det arbejde - kommunen efterlyste for nyligt børn, der ville være med, og alle pladser til workshoppen er optaget.

Lars Ole Skovgaard (V), understreger at Posens nye legeplads realiseres, selv om projektet nu skydes et par måneder ud i fremtiden.

- Men den ene million, der er sat af til legepladsen får vi en rigtig super legeplads. Men man kan jo aldrig få for meget, siger Lars Ole Skovgaard, som er blevet overrasket over, hvor mange penge, man faktisk kan bruge på en legeplads.

- Vi har jo rigtig mange ting, vi gerne vil have. Legeting er ret dyre, og man bliver lidt overrasket over, hvor lidt man egentlig kan få. Bare kvadratmeterprisen på et faldunderlag - det er meget dyrt, siger han.

Styregruppen ønsker også at få et flot blikfang til legepladsen, et element med farver, så det er synligt, som skal gøre, at børnene finder hen til legepladsen.

- Det koster en del penge at lave det blikfang. Og så skal du også have nogle legeredskaber, som børnene vil lege på, for det hænger ikke nødvendigvis sammen med blikfanget, siger Lars Ole Skovgaard.

Han forsikrer dog, at legepladsen bliver god, også hvis det ikke lykkes at supplere budgettet.

- Hvis vi skulle risikere, at vi ikke får det, vi håber på, så får vi en god legeplads dernede alligevel. Men kunne vi få lidt flere midler kunne det give lidt ekstra, siger han.