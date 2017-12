Politikere vil have flere pædagoger

- Det er fantastisk, at vi har fundet penge til bedre normeringer. Det er ikke nok, og vi har heldigvis allesammen meldt ind, at der er brug for bedre normeringer. Det vi har gjort nu er at lave de her sociale normeringer, og det har en afgørende betydning for de børn, der har en anden forudsætninger ind i livet, sagde Christina Thorholm (R).

- Hvis man er nervøs for, at børn skal vokse op og komme ind på et galt spor, er det vigtigt at sætte ind på et tidligt tidspunkt. Derfor er vi rigtig glade for, at man vægter socialt. Vi synes også det er vigtigt at bekæmpe den negative sociale arv og ligheden i samfundet og styrke sammenhængskraften, og så er man nødt til at støtte det her forslag. Vi glæder os over, at Nye Borgerlige og i øvrigt alle andre partier, som vi hørte i valgkampen, vil være med til at forbedre normeringerne, det kommer til at gå som en leg til efteråret, når vi skal have flere pædagoger ud i børnehaverne, sagde Peter Langer (SF).