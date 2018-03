Frederiksborg Byskole er eftertragtet - forældre til 32 elever udenfor skolens distrikt har ønsket at få deres barn på skolen, men kun en enkelt elev har ønsket en anden skole. Foto: Allan Nørregaard

Politikere vil give plads til småsøskende

Hillerød - 20. marts 2018 kl. 06:33 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvalg vil have ekstra børnehaveklasse på Frederiksborg Byskole, så der bliver søskendegaranti i år. Men det er sidste gang, lyder det fra formand, der understreger, at Hillerød ikke har søskendegaranti. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

32 børn udenfor Frederiksborg Byskoles distrikt har ønsket plads i 0. klasse på skolen efter sommerferien. 12 af disse børn har ældre søskende på skolen.

Men reglen i Hillerød Kommune er, at der kun oprettes klasser svarende til det antal børn, der bor i distriktet. For Byskolens vedkommende betyder det, at der i år skulle oprettes to klasser med plads til de 46 børn, der bor i distriktet. Dermed ville der ikke blive plads til nogle børn fra andre skoledistrikter, heller ikke dem med søskende på skolen, og dermed ville nogle familier ende med at have børn på to forskellige folkeskoler i kommunen.

Men ved et ekstraordinært møde mandag morgen, var der enighed i Udvalget for Børn, Familie og Unge om at indstille til Byrådet, at der i år oprettes tre klasser på Byskolen - med plads til alle 12 småsøskende og derudover 14-15 af de andre ansøgere til skolen.

- Vi fandt ud af at oprette tre klasser på Byskolen, siger udvalgsformand Peter Frederiksen (V) om mødets resultat.

Men udvalget besluttede også, at det er sidste gang, der bliver plads på Byskolen til børn fra andre distrikter.

- Vi har en udfordring med kapaciteten, og i lyset af de udfordringer skal vi informere om, at der ikke fremover bliver plads til at optage søskende og andre børn, som ikke bor i distriktet. Der bliver bygget ud i Hillerød, og rigtig meget i Byskolens distrikt. Vi skal sikre, at der er de nødvendige klasselokaler til dem, der bor i distriktet, og så er det svært også at give plads til elever, der ikke bor i distriktet, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Vi forstår godt, de familier, der gerne vil have de små søskende på skolen også. Det er måske også meget rimeligt. Men vi har faktisk ikke det, der hedder søskendegaranti i Hillerød Kommune, siger han.

Det ærgrer Maria Godtkjær, der er en af de forældre, der bor udenfor Byskolens distrikt. Familien bor på Folevang - med Maria Godtkjærs ord fem huse fra Byskolens distrikt.

- Da vi købte huset hørte vi til Byskolen. Det betyder, at alle børn på vejen går der. Når så kommunen vælger at ændre distriktet, står man udenfor, og derfor valgte vi at få vores ældste søn, Malthe på Byskolen, siger hun.

Nu skal lillebror Oscar i skole, og forventningen var, at han skulle på Byskolen ligesom storebror, som nu går i 2. klasse. Med beslutningen i Udvalget for Børn, Familie og Unge ser det ud til, at han kan det.

- Selvfølgelig er jeg rigtig lettet og glad over, at de får lov at gå sammen. Men vi har også en lillebror på 2 år, og det betyder jo bare, at vi skal igennem møllen en gang til, når han skal i skole, siger Maria Godtkjær og fortsætter:

- Det er dybt problematisk, for privatskoler kan jo give søskendegaranti. Så hvis man gerne vil være sikker på, at ens børn kan gå sammen, er privatskole den eneste mulighed, for skoledistrikterne er jo ikke fastlåst. Det kan være dit første barn begynder i folkeskole, og kommunen så ændrer distrikterne. Så aner du ikke, om dit barn kan komme ind samme sted, siger hun og fortsætter:

- Det er jo svært at anbefale folk at vælge folkeskolen, når det er så usikkert og kan have så kæmpestore konsekvenser, siger hun.