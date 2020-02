Freerslev Flyveplads har i flere år forsøgt at få fordoblet antallet af flyvninger. Nu skal Hillerød Kommune godkende det, og det ser ud til, at kommunen ikke kan sige nej. Foto: Allan Nørregaard

Politikere tvunget til flere flyvninger

Hillerød - 11. februar 2020 kl. 05:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ombudsmanden puster Hillerød Kommune i nakken, mens kommunen behandler en ansøgning fra Freerslev Flyveplads, som vil have tilladelse til at udvide antallet af flyvninger - starter og landinger - fra 400 til 800. Og mens kommunen formentlig slet ikke kan sige nej til at tillade dobbelt så mange flyvninger, så er sagen alligevel blevet udskudt endnu en gang. Det skyldes, at et flertal bestående af Venstre og Enhedslisten i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget vil vide mere om flyveplanerne, inden de siger ja eller nej. Helt konkret vil flertallet vide, hvorfor det er nødvendigt at fordoble antallet af flyvninger.

- Det vil vi vide, fordi det er meget belastende for naboerne. Selvom det selvfølgelig er lovligt at have en flyveplads, så vil vi godt have belyst, hvorfor de skal have dobbelt så mange flyvninger, for det må jo have et formål, og det formål vil vi være sikre på er lovligt, siger Tue Tortzen (EL).

Socialdemokratiets to medlemmer af udvalget stemte derimod ja til dobbelt så mange flyvninger.

- Det gjorde vi, fordi vi ved, ombudsmanden er meget interesseret i denne her sag, og vi er bekymrede over, at ombudsmanden puster os i nakken og gerne ser en afgørelse i denne her sag. Ombudsmanden er inde i sagen, fordi ejeren af flyvepladsen har klaget over langsommelig sagsbehandling, så det går ikke, vi trækker den mere, siger Louise Colding Sørensen (S), der er formand for udvalget, og fortsætter:

- Vi synes heller ikke, der var nogen grund til at spørge, hvad de skulle bruge de ekstra flyvninger til, for det har vi som kommune slet ikke krav på at vide.

Det er dog ikke med god vilje, at Socialdemokratiet lægger til stemmer til at udvide antallet af flyvninger.

- Man har førhen sagt nej til de ekstra flyvninger, og så er sagen blevet anket, hvor kommunen ikke fik medhold. Jeg synes, det er ærgerligt, vi er nødt til at sige ja til de ekstra flyvninger, dels fordi det generer naboerne, og selvfølgelig også på grund af miljøet, og at vi alle sammen taler om, at vi skal flyve mindre. Men så længe de kan påvise, de kan holde sig inden for støjgrænsen, så kan vi faktisk ikke give afslag.

Tue Tortzen ved også, at kommunen formentlig ikke kan forbyde de ekstra flyvninger.

- Selvfølgelig følger vi loven, men jeg synes nu alligevel, vi skylder naboerne at få belyst, hvorfor dobbelt så mange flyvninger er nødvendigt. Og stod det alene til mig, så måtte 400 flyvninger være nok. Jeg synes i øvrigt, at en flyveplads skal ligge, hvor den ikke generer nogen, siger han.

Historien om Freerslev Flyveplads på Roskildevej går helt tilbage til 2002, hvor daværende ejer af flyvepladsen Eigil Hangaard for første gang søgte om tilladelse til at få udvidet antallet af operationer fra 400 til 800 om året. Efter 10 år med afslag og dialog med både Frederiksborg Amt og Hillerød Kommune besluttede kommunen i 2011 at give afslag på ansøgningen, fordi flere naboer havde gjort indsigelser mod flere flyvninger. Men afslaget blev året efter ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet, fordi en udvidelse ifølge nævnet ikke ville skabe en trafikrisiko eller overskride støjgrænsen.

I 2013 blev den nødvendige landzonetilladelse givet, men der blev aldrig givet en miljøgodkendelse, som er det, kommunen nu skal tage stilling til.

Eigil Hangaard solgte i begyndelsen af året sidste år flyvepladsen til Kjeld Thørup fra Vedbæk. Frederiksborg Amts Avis har tidligere forsøgt at få en kommentar fra både Eigil Hangaard og Kjeld Thørup, men ingen af dem ønskede at fortælle om planerne for flyvepladsen.