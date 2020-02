Den politiske behandling af Nordisk Perlites byggesag er udsat. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politikere tøver i sag om byggetilladelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere tøver i sag om byggetilladelse

Hillerød - 08. februar 2020 kl. 10:57 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hammersholt: Nordisk Perlite ønsker at opføre en ny lagerhal og lave en tilbygning til den nuværende kontorbygning, en udvidelse, som virksomheden har søgt om byggetilladelse til hos Hillerød Kommune. Normalt vil en ansøgning om byggetilladelse blive afgjort administrativt, men forvaltningen har vurderet, at det er politikerne, der skal tage stilling til, om Nordisk Perlite kan begynde at bygge.

Sagen er netop blevet behandlet i hele to politiske udvalg, hvor forvaltningen har indstillet, at tilladelsen gives. Men politikerne har udsat sagen. Natur, Miljø og Klimaudvalget vedtog således i denne uge at anbefaler Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at udsætte sagen og bede forvaltningen undersøge sagen nærmere.

- Vi bad om, at forvaltningen undersøgte præcis, hvad det var for nogle materialer, som Nordisk Perlite mener, de skal opbevare i den hal, de har søgt om. Vi har også bedt om at få at vide, hvor meget det drejer sig om. Nordisk Perlite har fortalt, at de skal benytte sig af et nyt materiale, og vi er interesserede i at vide, om de materialer erstatter de materialer, de bruger i dag, siger Louise Colding Sørensen.

- Vi er interesserede i, om der kan blive dæmmet op for de støjgener, borgerne derude oplever, ved at man bygger en ny hal. Og så opfordrer vi Nordisk Perlite til at overveje, om der på nogen måde kan blive dæmmet for de støv- og støjproblemer, som borgerne oplever, ved det her nye byggeri, siger hun.

relaterede artikler

Perliteudvidelse: Nye rammer skal gøre indtryk på kunder 15. november 2019 kl. 07:06

Naboer til fabrik frygter mere støj og støv 15. november 2019 kl. 06:39

Omstridt fabrik vil udvide 15. november 2019 kl. 05:31