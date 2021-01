Forældre til børn i daginstitutioner opfordres til at holde børnene hjemme til den 17. januar. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Politikere til forældre: Hold børnene hjemme fra vuggestue, dagpleje og børnehave

Hillerød - 02. januar 2021 kl. 16:47 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Alle forældre, som kan, bør overveje at holde deres børn hjemme fra børnehave, vuggestue og dagpleje, selvom disse åbner igen på mandag den 4. januar.

Opfordringen kommer fra både borgmester Kirsten Jensen (S) og formand for Børn-, Unge- og Familieudvalget Peter Frederiksen (V). De bakker om om den melding, som Undervisningsministeriet kom med den 30. december. Ministeriet opfordrer til, at forældre, der kan, passer deres egne børn hjemme.

- Vi har haft et stort antal smittede i Hillerød Kommune igennem hele december, og i vores daginstitutioner har vi haft flere tilfælde med smitte og hjemsendelser af børn og personale. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at forældre, hvis det er muligt, holder deres børn helt eller delvist hjemme frem til 17. januar. Det kan for eksempel være, hvis man er hjemsendt og ikke har et arbejde, som kan udføres hjemmefra, eller hvis man er uden arbejde og ikke kommer i aktivering, fordi det også er udelukket pt, siget borgmester Kirsten Jensen i en pressemeddelelse.

Formanden for Børne, Familie og Ungeudvalget, Peter Frederiksen er enig i, at tiden er inde til at bede forældre om at hjælpe endnu mere.

- Jo færre børn i institutionerne, des bedre kan vi styre smittespredningen, fordi børn og medarbejdere i højere grad kan være i adskilte grupper dagen igennem. Denne opfordring kommer alene for at hjælpe med at stoppe smitten og for at vores medarbejdere kan udføre deres arbejde med børnene bedst muligt. I børnenes perspektiv er det slet ikke nemt, det forstår jeg, for børnene er glade for deres dagtilbud, og har alt i alt naturligvis brug for det. Men i denne helt ekstraordinære tid vil jeg gerne opfordre til at alle, der har mulighed for det til at hjælpe vores daginstitutioner og dermed os alle sammen, siger Peter Frederiksen.

Alle forældre får i disse dage en besked på mail, hvor de opfordres til at overveje om de er i en situation, hvor de kan holde børnene hjemme.

- Denne opfordring gælder foreløbig frem til den 17. januar. Vi skal sammen få smittetrykket ned, og vi skal kunne have vores dagtilbud til dem, som har mest brug for dem. Jeg håber som alle andre, at de kommende ugers restriktioner hurtigt viser deres effekt, ligesom jeg glæder mig over, at vaccinen også er på vej mod Hillerød Kommune, siger Kirsten Jensen.

Daginstitutioner kan desuden tilpasse deres åbningstider, og for eksempel holde åbent i færre timer om dagen, hvis der er flere medarbejdere syge eller i isolation på grund af Covid19.