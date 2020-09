En stramning af de økonomiske styringsprincipper skal sikre, at politikerne får besked, hvis der er rod i kommunens økonomi. Foto: Allan Nørregaard

Politikere skal have besked om rod i økonomien med det samme

Hillerød - 10. september 2020 kl. 10:12 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover skal politikerne i Hillerød straks orienteres om væsentlige budgetoverskridelser, og forvaltningen skal ikke vente måneder med at orientere politikerne om det, mens de forsøger at finde en løsning. Det står klart, efter byrådet har strammet de økonomiske styringsprincipper i kommunen.

- Vi politikere skal have det at vide, også selvom løsningen ikke er fundet endnu. Man skal melde videre frem i systemet, når man opdager noget, som betyder, at budgettet ikke vil holde. En forvaltning vil typisk tænke, at her er der et problem, som politikerne sikkert gerne vil have en løsning på, men nu præciserer vi altså, at vi gerne vil have en orientering - også før, løsningen er fundet, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Stramningen kommer i kølvandet på et overforbrug på 11 millioner kroner i hjemmeplejen. Forvaltningen blev i løbet af november sidste år klar over, at der var brugt 11 millioner kroner for meget, men byrådet blev først orienteret i januar, hvor de fik en mail med besked om overforbruget. Det fik Omsorg- og Livskraftudvalget til at kritisere både hjemmeplejens decentrale ledelse og forvaltningen i Hillerød Kommune for håndteringen af overforbruget.

- Den økonomistyring og afrapportering, der har været, er kritisabel. Vi burde have været orienteret i november, sagde Christina Thorholm (R), formand for Omsorg- og Livskraftudvalget, i den forbindelse.

Borgmester Kirsten Jensen lægger heller ikke skjul på, at sagen med økonomien i hjemmeplejen er grunden til, at politikerne nu ser grund til at stramme økonomistyringsprincipperne.

- Det hænger sammen med, at vi godt ville have kendt til situationen i hjemmeplejen noget før. Vi har jo både en interesse for den service, der bliver leveret, og om pengene slår til, siger hun.

Ifølge Kirsten Jensen ønsker politikerne generelt et meget højt informationsniveau, som borgmesteren også mener er vigtigt, når politikerne skal sidde og prioritere budgettet hvert år.

- Hillerød Kommunes budget er en samlet ramme, og er der et område, som pludselig bliver meget større, kommer det til at gå ud over noget andet, og vi vil gerne sikre os så godt som muligt mod overraskelser, der kan risikere at puffe til andre serviceområder, siger Kirsten Jensen.