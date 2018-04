Illustration: Force4 Architects

Politikere siger ja tak til Hildis Have

Hillerød - 05. april 2018 kl. 07:17 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye boligkompleks på Vibekevej, Hildis Have, er et skridt nærmere realisering. Ved mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget onsdag besluttede udvalget at indstille til Økonomiudvalget, at arbejdet med lokalplanen nu sættes i gang. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er et rigtigt godt projekt, som ligger godt i forhold til stationen. Hvis ikke vi skal bygge højt og tæt ved Hillerød Station, hvor skal vi så gøre det henne, siger udvalgets formand, Dan Riise (V), som glæder sig over, at investoren vil bygge små lejligheder.

Men inden forvaltningen begynder på lokalplanen, skal borgerne på banen.

- Vi vil rigtig gerne vide, hvad naboer og andre interesserede har af holdninger. Så der indkaldes til et borgermøde, hvor man kan komme og fortælle bygherre, hvad man synes. Udvalget er også til stede, og så slår vi ørerne ud og lytter til, hvad borgerne har af holdninger til det her projekt, siger Dan Riise.

Det er ejeren af »The Hill« ved Hillerød Station, der nu ønsker at bygge endnu flere boliger nær Hillerød Station, nemlig et etageboligbyggeri på Søndre Jernbanevej 25 og Vibekevej 7, 7A, 9 og 11. Bygherren, som er PKA Pension og RG2 Ejendomme, ønsker at opføre 114 nye boliger fordelt på 5 boligklynger, i højde fra 3-7 etager.

Politikerne har dog allerede udpeget en række punkter, som bygherren skal overveje en gang til.

Politikerne vil blandt andet sikre sig, at det nye byggeri ikke bliver højere end The Hill og at Sdr. Jernbanevej 25 erklæres bevaringsværdig i lokalplanen.

Bygherren skal også arbejde videre med projektet, så det ses mindre tydeligt fra krydset ved Marie Mørks Skole, hen over ejendommen på Sdr. Jernbanegade 25.

Der skal også ses på, om der er p-pladser nok, og det skal sikres, at bebyggelsen ikke kommer til at fremstå som et lukket boligområde. Der skal også arbejdes videre med en vurdering af tætheden i byggeriet, og arbejdes på at undgå vindtunneller mellem bygningerne.

- Nu skal vi have det tilpasset i forhold til højde og drøjde, og så tror jeg, det bliver supergodt for byen, siger Dan Riise.

Peter Langer (SF), er den mest skeptiske overfor Hildis Have.

- Der er gode ting i projektet. Jeg kan godt lide, at det er små lejligheder, at der skal være seniorbofællesskab, og at det er svanemærket. Men det er ret kompakt, massivt og højt, og vi synes det er synd, at hele kvarteret kommer til at lide under det. Vi skal ned i højde, og gøre noget for de bevaringsværdige bygninger, siger SF'eren, som netop tog forbehold i udvalget for, at de to bygninger på Vibekevej 9 og 11, som er kategoriseret med en SAVE-værdi på 4, inkluderes i projektet.

- Museet erklærer de to bygninger for bevaringsværdige. I Hillerød har vi en regel om, at 1-3 er bevaringsværdig, og at 4'erne skal man diskutere i hvert tilfælde. Det har altid irriteret os i SF. Og jeg læner mig ret meget op ad museet, for de har en del viden om det, siger Peter Langer.

Også socialdemokratiets Mie Lausten bakker op om projektet, med lidt forbehold.

- Vi har bidt mærke i, at der er den her høje bygningsmasse, og derfor arbejdes der videre med det, ligesom man skal arbejde med bygningens udtryk set fra Sdr. Jernbanevej 25. Det har stor betydning, hvordan udrykket vil være der. Lige nu synes vi, det er noget markant, siger Mie Lausten, som der frem til at høre borgernes holdning, også til spørgsmålet om de to gamle huse på Vibekevej.

- Der afventer vi simpelthen at se, hvilke svar der kommer på det. Det er jo ikke kommunen, der ejer de huse, siger hun.