Budgetterne for specialskolerne og de almene skoler bliver alligevel ikke slået sammen. Det har Børn-, Familie- og Ungeudvalget besluttet efter en del kritik. Foto: Anders Ole Olsen

Politikere retter ind efter kritik

Hillerød - 12. oktober 2020 kl. 09:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Det kan ende med en udhulning af den almindelige folkeskole, hvis budgetterne til specialundervisning og almenundervisning slås sammen. Sådan lyder advarslen fra flere skoler i Hillerød.

Et politisk flertal i Børn-, Familie- og Ungeudvalget bestående af S og V vedtog ellers før sommerferien at slå budgetterne sammen, men nu har beslutningen været i høring, og skolerne er langt fra begejstrede for idéen.

- Erfaringer fra skoleledere i andre kommuner peger på, at det udhuler almenskolen og skaber endnu flere elever, der ikke lykkes, når billedet mudres af sammenlægning, skriver Skolelederforeningen i Hillerød blandt andet, mens også BUPL Nordsjælland advarer mod at gennemføre forslaget:

- Der er en bekymring for, at der med forslaget er en indbygget potentiel mulighed for, at almenområdet udhules.

Skolebestyrelsen på Sophienborgskolen er af samme opfattelse.

- Beslutningen vil i vores optik - såfremt den gennemføres - være decideret underminerende for Hillerøds (folke-)skolevæsen og dermed potentielt også Hillerøds attraktivitet som tilflytterkommune, skriver Sophienborgskolen, mens skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole frygter lærerflugt.

- Vi står allerede nu med mere end 20% uuddannede lærere i Hillerød Kommune. Skal disse besparelser være medvirkende til, at der yderligere reduceres i mængden af faglige kompetente voksne i kommunen. Dette scenarie håber vi ikke, at politikerne deltage i. Virkeligheden er, at politikerne stiller medarbejderne og skolens ledelse (og derved forældre og vores børn) i en utaknemmelig situation, hvis der skæres yderligere på kvaliteten. Det er den samlede skolebestyrelses vurdering, at alle børn godt kan få en stol i folkeskolen, men hvilke kompetencer og motivation de kommer ud med, er jeres afgørelse med evt. direkte massive besparelser og ved sammenlægning af budget mellem specialområdet og almen-delen, skriver skolebestyrelsen.

Efterlyser svar

Skolerne efterlyser også svar på, hvorfor udgifterne til specialundervisning år efter år vokser og overskrider budgetterne. Sidste år bevilgede kommunen 10 millioner kroner ekstra til budgettet for specialundervisning og bragte dermed budgettet op på 77 millioner kroner. Alligevel ser udgifterne i år ud til at stige til foreløbig 86,4 millioner kroner.

- Det er tid til at få hovedet ud af busken og finde ud af, hvad der ligger til grund for budgetoverskridelser og merforbrug på udlagt specialundervisning. Problemer, udfordringer og budgetoverskridelser løses yderst sjældent ved, at man lader som om, man ikke kan se dem, skriver skolebestyrelsen på Kornmarkskolen i deres høringssvar til politikerne.

Og udvalgsformand Peter Frederiksen (V) er enig i, at der skal graves dybere i årsagerne til de massive udgiftsstigninger. Foreløbig venter udvalget på, at kommunens forvaltning i november præsenterer en grundig gennemgang af årsagerne. Derfra gælder det om at finde løsninger, mener Peter Frederiksen.

- Vi er nødt til at se på løsninger, så vi ikke bare ser et udgiftspres, der kører derudaf. Jeg er ikke sikker på, at byrådet er indstillet på bare at blive ved med at finansiere ekstraudgifterne. De vil nok også efterlyse, at vi finder nogle løsninger på området, og derfor er det vigtigt, at vi inddrager både skoleledere, skolebestyrelser, lærere og forældre i en proces og ser på det sammen, siger han.

Dropper beslutning

Og skolernes høringssvar har bestemt gjort indtryk på politikerne. Faktisk så stort, at Børn-, Familie- og Ungeudvalget dropper at lægge budgetterne sammen.

- De udtrykker jo bekymring for, at udgifterne til specialundervisning vil lægge beslag på almenområdet. De er bange for, at der er risiko for, at de bliver nødt til at bruge penge fra almenområdet til at finansiere specialundervisningsområdet, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Det, der egentlig var lagt op til, var faktisk, at man kunne gøre det den anden vej, så hvis man havde en situation i en klasse, hvor nogle børn var udfordret, så kunne man lave nogle indsatser inden for almenområdet i børnenes normale klasse og finansiere indsatserne med penge fra specialundervisningsområdet. Det var vores håb og tanke med idéen. Men det bliver afvist af dem, som skal arbejde med det i felten. Det tager vi til efterretning og siger, jamen så slår vi ikke budgetterne sammen.

Men dermed er sagen ikke slut, for der skal findes en løsning, understreger udvalgsformanden.

- Vi vil starte en ny proces op, for målet er jo ikke at vende tilbage til status quo. Målet er at finde en bedre løsning, siger han.