Hillerød spiller i øjeblikket i 2. division. Det nye stadion vil være godkendt til kampe i 1. division. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Politikere peger på stadion til 30-40 mio.

Hillerød - 27. maj 2019 kl. 06:24 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var enighed om at vælge den billigste af de to mulige opgraderingsløsninger for Hillerød Stadion, da Økonomiudvalget onsdag skulle vælge mellem basisløsningen til 30-40 millioner kroner eller luksusløsningen til op mod 80 millioner kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med basisløsningen får kommunen en ny bane med banevarme og vandingsanlæg, et nyt lysanlæg, en ny tribune med 3.000 pladser, heraf 300 sid­depladser, og dermed bliver den samlede tilskuerkapacitet 4.000. 50-60 toiletter under tribunen, nyt omklædningsområde, indhegning og adgangskontrol, ny kastebane til atletikklubben, videotårn og pulje til opgraderinger på atletikstadion. Den nuværende kastebane frigøres permanent til parkering, og »det røde hus" rives ned, og en hovedkloakledning flyttes for at kunne etablere tribunen.

»Basisløsningen vil fremtidssikre stadion som et 1. divisionsstadion og vil være den løsning, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt«, som der står i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget.

Men det kniber med at finde de op mod 40 millioner i kommunekassen på nuværende tidspunkt, erkender borgmester Kirsten Jensen (S).

- Lige nu er der ikke penge i anlægsbudgettet til det, men det er et ønske, vi har. Der er nogle andre ting, som der også skal være plads til i anlægsrammen, blandt andet børnehaven på Roskildevej og sundhedscentret. Vi har besluttet at arbejde mere med ekstern fundraising, og der går ikke så længe, før der dukker en fundraisingsekspert op på rådhuset, der skal hjælpe os med at skaffe midler til stadion og til de andre ting, der er ønske om, og som vi har brug for. Der er nogle ting, der mere lægger op til ekstern funding end andre. Man kan ikke rigtig forestille sig at få ekstern finansiering til en børnehave, siger Kirsten Jensen.

Ifølge borgmesteren har et nyt opgraderet stadion længe været savnet, men man skal også huske, hvad eksterne sponsorer kan få af betydning.

- Vi vil på alle måder undersøge mulighederne for at få ekstern funding, men det man skal vide om det er, at det er sjældent, at der er nogen, der yder ekstern finansiering til noget, som de ikke har indflydelse på. Så derfor ved man ikke, hvad en eller to sponsorer eventuelt vil have ud af at sponsorere et stadion i Hillerød, udover at Hillerød er et centralt og oplagt sted i Nordsjælland, siger hun og tilføjer, at det blandt andet kan betyde et nyt navn til stadion.

- Et stadion hedder mange forskellige ting rundt omkring. Jeg vil ikke udelukke, at det ville få et andet navn, hvis det var det, der skulle til, siger Kirsten Jensen.