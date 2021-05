Politikerne i byplanudvalget afviste boligbyggeplaner på både posthusgrunden og Vibekevej på deres møde i onsdags. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere overrasker bygherrer og afviser to nye, centrale byggerier: - Der er gået valg i den Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere overrasker bygherrer og afviser to nye, centrale byggerier: - Der er gået valg i den

To store boligprojekter i Hillerød blev afvist af et enigt arkitekturudvalg, fordi de ikke overholder kommuneplanens rammer

Hillerød - 13. maj 2021 kl. 06:02 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Bygherrerne bag to nye, store boligbyggerier ved Hillerød Station fik i sidste uge afvist deres projekter.

Læs også: Postgrunden skal huse både unge og ældre

For politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget var på deres møde 5. maj enige om at sige nej til at sende to nye startredegørelser for boligbyggerier på posthusgrunden og på Vibekevej 4-8 videre i høring.

"Vi har sagt nej tak til dem. Hovedårsagen er, at de ikke overholder kommuneplanens rammer," siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre).

Nej til posthusbyggeri På grunden, hvor det tidligere posthus ligger forladt i dag, ønsker bygherren NPV at opføre en 6.552 kvadratmeter stor ejendom med i alt 183 boliger og 62 parkeringspladser. Ejendommen skal bestå af to bygninger, en i tre etager og en i fire-fem etager, som dog i praksis vil opleves som seks etager, set fra gårdrummet, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Men hvis projektet skulle gennemføres, kræver det et tillæg til kommuneplanen, både på grund af de seks etager, hvor det kun er fem, der er tilladt, og fordi bebyggelsesprocenten kommer op på 196, når parkeringsdækket regnes med. Det tilladte er 155 procents bebyggelse, som planerne kun overholder uden parkeringsdækket.

"Der er meget, der er rigtig godt ved planerne, men den grundlæggende årsag til, at vi siger nej, er, at projektet ikke overholder kommuneplanens rammer. Vi er kommet rigtig langt på den rette vej, men der er ikke grobund i udvalget for at gå videre med denne startredegørelse," siger Dan Riise.

Vibekevej-boliger afvist Også startredegørelsen for det andet projekt ved Hillerød Station med 35 boliger på Vibekevej blev afvist af et enigt udvalg. Projektet består af etageboligbebyggelser på 2.410 kvadratmeter i 3,5 etager, som blandt andet grænser op mod The Hill og Hildis Have, og hvis projektet skal blive til virkelighed, skal tre enfamiliehuse på Vibekevej 4, 6 og 8 rives ned. Der indgår parkeringskælder med 29 pladser i projektet, som bygherren kalder Magnolieparken.

Men heller ikke dette projekt overholder kommuneplanens rammer, da bebyggelsesprocenten ønskes hævet fra 85 procent til 135 procent. Til sammenligning er bebyggelsesprocenterne 200 procent for The Hill og 155 procent for Hildis Have. Etagemæssigt ligger det dog inden for rammen, da der er mulighed for at bygge i op til fire etager her.

"Dette projekt sagde vi også nej til. Vi synes, det er lidt for kompakt, men overordnet handler det om, at projektet ikke overholder kommuneplanen," siger Dan Riise.

Udvalget fandt generelt, at projektet fremstår for massivt og ønsker et mere grønt udtryk fra projektet.

Projektforslag fra bygherren har været forelagt Hillerød Kommunes arkitekturråd ad to omgange.

Overrasket bygherre I NPV ærgrer Kim Lang Sørensen, direktør og partner, sig over politikernes afvisning af projektet på posthusgrunden:

"Vi er overraskede, for vi synes selv, at vi har lavet et flot, bæredygtigt og tilpasset projekt med både ungdoms-, senior- og familieboliger, hvor vi har haft en løbende, konstruktiv og positiv dialog med forvaltningen og politikerne. Vi har i forløbet fået nogle gode og konstruktive kommentarer med fra Arkitekturrådet, som også er indarbejdet i projektet," siger han.

NPV havde håbet, at projektet ville komme videre ud i høring:

"Nu vil vi sammen med vores arkitekt Mangor & Nagel kigge nærmere ind i det svar, der er kommet, og få afholdt et afklarende møde med Hillerød Kommune for bedre at kunne forstå bevæggrundene for afvisningen. Herpå må vi se på projektet igen og undersøge, om det stadig er muligt at realisere projektet i en anden udformning og med en ændret volumen," siger Kim Lang Sørensen.

"Der er gået valg i den" Også projektgruppen bag Vibekevej-projektet, er meget overrasket over politikernes afvisning, fortæller Thomas Malling fra projektgruppen:

"Det kunne se ud som om, at der er gået valg i den. Vi er meget forundrede over, at politikerne vendte tomlen nedad til projektet, da vi har forsøgt at forskønne Vibekevej og skabe en blød overgang mellem højhusbyggeriet med en nedtrapning mod de smukke villaer på Nordre Jernbanevej. Vi har ligeledes rettet os ind efter den sidste udtalelse fra Arkitekturrådet, som politikerne læner sig op ad. Sagsbehandlerne i kommunen havde også anbefalet et ja".

Pt. vil projektgruppen ikke gå videre med deres projekt, siger han.

relaterede artikler

Politikere går imod forvaltningen: Grundejer får nej til udstykning 25. september 2020 kl. 06:47

Udvalg vil skrue ned for dispensationer 14. august 2020 kl. 16:01

Vil omdanne posthusgrund til 210 boliger 07. august 2020 kl. 17:26