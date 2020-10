Politikere kræver beskedne lønninger i Hillerød Forsyning

Nu vil et flertal i Hillerød Kommunes økonomiudvalg, der netop har behandlet et udkast til en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning, kræve, at Hillerød Forsynings bestyrelse skal formulere en lønpolitik, som skal vise, at kommunens selskaber ikke er lønførende.