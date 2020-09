Hillerød Kommune har jævnligt modtaget kritik for at dispensere for meget fra kommuneplanen, men nu vil formand Dan Riise (V) og Udvalget for Arkitektur-, Byplan, og Trafik stå hårdere på, den skal overholdes. De går imod forvaltnineng i en sag, hvor forvaltningen anbefalede at godkende en udstykning af en ejendom på Hansensvej, der ville stride mod kommuneplanen. Foto: Allan Nørregaard

Politikere går imod forvaltningen: Grundejer får nej til udstykning

Forvaltningen i Hillerød Kommune ser ikke noget problem i at tillade udstykning af en ejendom, selvom det ikke harmonerer med kommuneplanens bestemmelser. Udvalg siger nej.

Hillerød - 25. september 2020
Af Joachim Christensen

Det er ikke mange uger siden, at udvalgsformanden for Arkitektur, Byplan og Trafik, Dan Riise (V), her i avisen slog fast, at man nu ville skrue ned for dispensationer og stå hårdere fast på kommuneplanen.

- Vi vil gerne have overholdt kommuneplanens rammer, lød det fra Dan Riise.

Kommentaren faldt i forbindelse med to byggeprojekter på Posthusgrunden og på Tikanten, hvor han dog åbnede for at give dispensation, men kun hvis der var tale om en arkitektonisk perle. Han opfordrede også bygherrer til at holde bedre øje med kommuneplanen, når de søger om tilladelse til et nyt projekt.

Udmeldingen lader dog ikke til at have nået forvaltningen i Hillerød Kommune.

Går imod kommuneplanen I en sag fra det seneste udvalgsmøde har ejerne af Hansensvej 15 i Hillerød søgt om lov til at udstykke grunden til to matrikler. Det vil give en ny koteletgrund, der vil være på under 700 kvadratmeter, når man ikke medregner adgangsvejen.

I kommuneplanen står der, at »grunde skal udstykkes på minimum 700 kvadratmeter«, og at »eventuelle adgangsarealer (koteletben mv.)« ikke medregnes i grundarealet.

Alligevel anbefaler forvaltningen, at politikerne i Udvalget for Arkitektur-, Byplan og Trafik tillader udstykningen.

- Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til udstykning af ejendommen Hansensvej 15, idet adgangsarealet (koteletbenet) kan medregnes i parcellens grundareal. Der er herved tale om en ændret praksis i forhold til kommuneplanens generelle bestemmelser om minimumgrundstørrelse på 700 m² ekskl. vejareal, skriver de.

Det er muligt at medregne adgangsareal til grundarealet jævnfør bygningsreglementet, men det er ikke det, som er vedtaget i Hillerøds kommuneplan.

Politikere siger nej Det var et enigt udvalg, der gik imod forvaltningens indstilling. og dermed som lovet står fast på kommuneplanen.

- Vi har kigget på kommuneplanen, og man må ikke regne vejstykket med, når man vil udstykke en grund. Så er der ikke areal nok. Vi har læst kommuneplanen ordentligt igennem, og vi synes, det er en rigtig dårlig ide. Også på grund af de indsigelser, der har været, siger Dan Riise, der nedtoner uenigheden med forvaltningen.

- Det er jo derfor, der sidder et politisk udvalg og tager ansvaret for, hvad vi gør, og hvad vi ikke gør, siger han.

Der var indkommet fire bemærkninger fra naboer til sagen. De fremhævede især, at et byggeri på den udstykkede grund ville betyde en forringet udsigt.