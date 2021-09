Christina Thorholm (R) fortæller, at politikerne handlede hurtigt for at sikre de 40 ekstra plejeboliger i Generationernes kvarter og har været i dialog med OK-Fonden, der skal drive plejehjemmet for kommunen. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Politikere fik travlt: 40 ekstra plejeboliger i Generationernes kvarter

I stedet for at udvide Lions Park plejehjem kommer der 40 ekstra plejeboliger i det nye Generationernes kvarter. Politikerne i Hillerød fik pludselig travlt, men nu er det vedtaget på budget 2022.

Hillerød - 14. september 2021 kl. 19:10 Af Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Der kommer 40 ekstra plejeboliger i det nye Generationernes Kvarter i Favrholm. Plejeboligerne bliver en del af det plejehjem, som OK-Fonden skal drive for kommunen. Egentlig var det planen, at der skulle være 72 plejeboliger i plejehjemmet, men nu er antallet udvidet til 112 som den del af budget 2022-2025, som alle partier bortset fra Nye Borgerlige står bag.

Christina Thorholm (R) fremhævede plejeboligerne ved pressemødet om budgetforliget.

- Vi har haft noget dialog med OK-Fonden, som driver plejehjem i mange størrelser, og jeg er meget fortrøstningsfuld over, at det skal nok blive rigtig, rigtig godt også med 112 boliger, og det lever i langt højere grad op til det behov, der er, sagde Christina Thorholm.

Naboer bekymrede Ændringen af planerne for Generationernes Kvarter kommer efter at der i foråret var en idé fremme om at udvide Lions Park plejehjem med 40 pladser ved at bygge en ekstra etage på plejehjemmet.

Flere naboer udtrykte bekymring over byggeplanerne i høringssvar til kommunen.

Herefter trak Lions Park deres ansøgning om at udvide. Bjarne Johnsen fra akvokaterne Bygum & Johnsen er advokat og forretningsfører og forestår den daglige ledelse af Lions Park plejehjem. Han fortalte 20. maj her i avisen, at byggeansøgningen og nabohøringen var lavet på et alt for løst grundlag, og at Lions Park plejehjem ville vente på budgettet for 2022-2025 og se, om kommunen ville afsætte penge til at udvide Lions Park plejehjem, inden man eventuelt ville søge byggetilladelse igen.

- Først skal vi vide, om kommunen vil have det, og hvis de vil det, så ser vi på det, sagde Bjarne Johnsen i maj her i avisen.

Det svar har vi nu.

Kommunen har ikke afsat penge til at udvide Lions Park plejehjem, men vil i stedet bygge et større nyt plejehjem i Generationernes Kvarter for at dække behovet i kommunen for ekstra plejeboliger.

Hurtig handling Efter at være blevet opmærksom på, at det ikke var uproblematisk at udvide Lions Park plejehjem søgte politikerne nye løsninger, fortalte Christina Thorholm ved budget-pressemødet mandag.

- Lions Park trak deres ansøgning. Vi har politisk spurgt til, om det kunne være muligt at udvide Generationernes kvarter, sådan at vi kunne finde en løsning i det her budget, nu hvor der var den uro omkring Lions Park, sagde Christina Thorholm:

- Vi gik hurtigt i handlingsmode, og fandt ud af, hvad det ville koste at udvide pladserne i Generationernes kvarter, så hvis vi ikke havde handlet hurtigt på de høringssvar, vi fik, så havde vi stået med et plejehjem med 72 pladser, som var den oprindelige plan for Generationernes Kvarter. Nu står vi med en beslutning om et plejehjem med 112.

Der er afsat omkring 200.000, 700.000 og 700.000 kroner i 2022, 2023 og 2024 til de ekstra plejehjemspladser de kommende tre år og cirka 4 millioner kroner i 2025. Det afspejler, at byggeriet for alvor først går i gang om nogle år.