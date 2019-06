Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politikere dropper reklamer på hjemmeplejens biler

Hillerød - 28. juni 2019 kl. 16:41 Af Janne Mulvad og Anna Törnqvist

Der kommer ingen reklamer på hjemmeplejens biler i Hillerød. Hillerød Kommune havde ellers undersøgt, om man kunne bruge bilerne som reklamesøjler og forventet, at man kunne tjene 180.000 kroner om året. Men de forventninger viser sig nu ikke at holde stik.

- Omkostningerne ved at skifte reklamerne ud, og finde dem, der vil reklamere, er så høje, at man næsten ikke får noget ud af det, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Idéen bliver nu derfor droppet, og de 180.000 kroner skal findes et andet sted i hjemmeplejens budget.

- Det betyder, at hjemmeplejen ikke får tilført de 180.000 kroner og selv skal spare dem. Det her var jo et forsøg på at finde noget, der lå ved siden af omsorgsarbejdet, men det var desværre ikke muligt. Reklamerne er droppet, men vi er åbne over for andre idéer, siger borgmesteren.

Sagen gav anledning til debat på byrådsmødet onsdag i denne uge.

- Det er vanvittigt, at vi sidder her og har fået fremlagt en sag med et finanseringsforslag, der viser sig ikke at have gang på jord. Der er nogen, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt, sagde Mette Thiesen (NB), som stemte imod beslutningen om at droppe reklamerne og finde pengene et andet sted på hjemmeplejens budget.

Tue Tortzen (Ø) sagde han enig med Mette Thiesen, men han stemte for.

- Jeg glæder mig over, at hjemmehjælperbilerne ikke skal være omkørende reklamer. Det var en rigtig dårlig idé fra starten af. På den måde er jeg lidt glad for at stemme for, sagde han.

Ingo Hvid (S), forsvarede dog idéen.

- Når man sidder med budgettet og det er svært at finde penge, så kan det være man får en god idé. Jeg fik en god idé, og troede man kunne tjene de penge. Men jeg tror ikke den her er helt færdig, jeg tror, der er mange penge at finde på reklamer på bilerne, og det ville glæde de børn og ældre, der så ville slippe for besparelser, sagde han.

En ny lov gjorde det i 2006 muligt for kommuner og regioner at forsyne ejendomme og løsøre, som biler, med reklamer. Allerede i 2007 kastede Vesthimmerland Kommune sig som den første kommune i Danmark ud i at sælge reklamer på kommunens ejendomme og biler. I løbet af to år tjente kommunen 1,8 millioner kroner på konceptet, som også rummede reklamer på kommunens hjemmeplejebiler.