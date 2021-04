Politikerne vil ikke være med til, at der kommer støj fra byggepladser om lørdagen, som forvaltningen ellers havde foreslået. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Politikere afviser mere støj fra byggerier om lørdagen

Politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget vil ikke være med til at tillade støj fra byggepladser om lørdagen

Hillerød - 17. april 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Skal byggepladser i Hillerød have lov til at støje mere om lørdagen? Det er forvaltningen og politikerne ikke helt enige om.

Kommunens forvaltning havde foreslået politikerne at godkende et nyt regelsæt for, hvornår og hvor meget byggepladser, der ligger i Hillerød Kommune, må støje. Men politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget skød på deres møde forleden forvaltningens forslag ned.

I de nuværende regler, som altså alligevel stort set ikke bliver ændret, står der, at en byggeplads må støje op til 70 dB mellem klokken 7 og 18 på hverdage. Forvaltningen havde foreslået, at reglerne skulle ændres, således at byggepladser også fik lov til at udføre støjende arbejde om lørdagen mellem klokken 8 og 14.

Afviste blank Til gengæld foreslog forvaltningen, at reglen om, at byggepladser må støje op til 40 dB uden for normal arbejdstid og i weekenderne skulle laves om, så der slet ikke måtte komme støj fra en byggeplads i disse tidsrum (altså udover lørdag klokken 8-14 ).

Men det forslag faldt ikke i god jord hos politikerne i Natur, Miljø og Klimudvalget.

"Det var et enigt udvalg, der blankt afviste forslaget. Der er rigtig mange byggerier rundt omkring i Hillerød Kommune i disse år, og et byggeri kan godt tage et år eller mere, og vi synes, at man har krav på fred i weekenden, hvis man bor tæt på en byggeplads," siger Louise Colding Sørensen (S), der er formand for udvalget, til Hillerød Posten.

Forvaltningen mener, at de nuværende støjregler er svære at administrere. Hvis Hillerød Kommune skal kunne dokumentere, at der bliver larmet for meget på en byggeplads, skal der nemlig laves støjmålinger. Og de er både dyre og komplicerede at lave.

"Derfor vil det gøre håndhævelsen nemmere, hvis forvaltningen kan håndhæve alene ved at se på aktiviteter og tidspunkt," skrev forvaltningen i sagsfremstillingen til udvalgets møde.

Ville være en hjælp Derudover mente forvaltningen, at det ville være en fordel for mange entreprenører, hvis de fik lov til at udføre støjende arbejde om lørdagen.

"Muligheden for støjende arbejde på lørdage vil være en hjælp for tidspressede entreprenører samt give dem mere fleksibilitet. Det er desuden kutyme i de omkringliggende kommuner, som har en nyere forskrift, at tillade arbejde om lørdagen. Ulempen ved at tillade støjende arbejde på lørdage er, at borgerne må acceptere flere gener på lørdage fra kl. 8 til 14," skrev forvaltningen i sagsfremstillingen.

Men politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget vil altså ikke være med til at belemre hillerødborgerne med byggestøj om lørdagen.

"Så må byggepladserne lave det, der ikke larmer, uden for normal arbejdstid og i weekenderne. For det er jo ikke sådan, at de ikke må arbejde om aftenen og i weekenderne. Det må de godt, men de må bare ikke støje over 40 dB," fortæller Louise Colding Sørensen.

En time mindre om dagen Udvalgets møde endte faktisk med, at politikerne besluttede sig for at skære en time om dagen af det tidsrum, hvor byggepladserne må støje op til 70 dB.

"Vi besluttede os for, at byggepladserne kun må støje op til 70 dB frem til klokken 17 - og altså ikke til klokken 18 som i dag," fortæller Louise Colding Sørensen.

Udvalgsformanden forstår godt, at de nuværende regler kan være svære at håndhæve, og politikerne har derfor bedt forvaltningen kigge på, om der er mulighed for at oprette en miljødøgnvagt, der blandt andet kan bruges, når Hillerød Kommune får en anmeldelse om en byggeplads, der støjer for meget.

"Jeg forstår godt tanken bag forslaget fra forvaltningen, men vi vil ikke være med til at udvide det tidsrum, hvor byggepladserne må støje. Jeg får selv mange opkald fra borgere, der mener, at der kommer for meget støj fra byggepladser uden for det tilladte tidsrum, men jeg kan jo ikke stille mig op foran en gravko og bede dem op at stoppe. Så vi er nødt til at kigge på, hvad vi så kan gøre, og jeg synes, at en miljødøgnvagt kunne være en god ide. Det er måske en ordning, vi kan have sammen med andre kommuner eller beredskabet. Det kan også være, vi skal hyre et privat firma til at tage sig af det. Nu har vi i første omgang bedt forvaltningen kigge på, hvilke muligheder der er," siger Louise Colding Sørensen.

"Vi har haft en del sager, der handlede om støj fra byggepladser på det seneste, og der er også enkelte virksomheder rundt omkring i kommunen, der har lidt svært ved at overholde miljøreglerne for blandt andet støv og støj," tilføjer hun.

En miljødøgnvagt skal dog i givet fald ikke kun tage sig af larmende håndværkere.

"Det handler ikke kun om støj fra byggepladser. Det handler også om halmfyr, der oser, og om folk, som pløjer deres affald ned i jorden eller andre sager, hvor miljøet på den ene eller anden måde er i fare," siger Louise Colding.