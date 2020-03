Bygningen på Ægirsvej 4 har været til salg i to år, og der er ikke kommet nogen bud på den.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere afviser boliger i forsyningens domicil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere afviser boliger i forsyningens domicil

Hillerød - 06. marts 2020 kl. 12:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød: Det bliver ikke i denne omgang, at der bliver indrettet boliger på Ægirsvej 4, hvor Hillerød Forsyning tidligere holdt til, inden de flyttede ud på Solrødgård.

Politikerne i Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget er enige om, at placeringen midt i Hillerøds industrikvarter ikke er egnet til boliger.

- Det er et rigtig spændende projekt, men det går ikke i et område, hvor der er så meget erhverv. Du kan ikke lovgive, så du kan sikre, at de mennesker, der bor der, ikke får en miljøbelastning. Vi er som udgangspunkt tilhængere af at bruge tomme bygninger til billige boliger eller studieboliger, men det kræver, at man kan stå på mål for det miljømæssige aspekt, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Bygningen på Ægirsvej har været til salg i to år, og der er endnu ikke kommet nogen bud på ejendommen. Derfor besluttede forsyningens bestyrelse i oktober at forsøge at få udlejet ejendommen til midlertidige boliger. I avisen i onsdags erkendte bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning, Klaus Markussen, at der er udfordringer i at indrette boliger midt i et industrikvarter.

- Set fra mit perspektiv synes jeg, at vi har en forpligtelse til at prøve at få indtægter på bygningen, indtil vi får mulighed for at sælge den. Boligerne skal jo ikke være permanente, og jeg ved, konceptet har fungeret andre steder i Holland, så jeg synes det skal prøves af, om det kan lade sig gøre. Så må udvalget tage stilling til de udfordringer, der er. Er der flere ulemper end fordele, så går vi ikke videre med den mulighed, sagde han.

Ejendommen er til salg hos Danbolig Erhverv, og prisen for de 1080 kvadratmeter kontorer er sat til 11 millioner kroner.