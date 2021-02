Se billedserie Tue Tortzen (EL) har arbejdet for at gøre Teglgårdssøen til badesø, og han var selv én af de første i vandet, da den åbnede sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Politiker efter Teglgårdssøens transformation: Jeg tror aldrig, jeg har fået så meget ros

Teglgårdssøen fik sidste sommer helt nyt liv, og det er både gymnasiet, kommunen, naboerne og politiet glade for. Men der er dog stadig et problem.

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 05:59 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerød: Sidste år fik Hillerød endelig en badesø efter flere års tilløb, og den har været en stor succes.

- Jeg tror aldrig, jeg har fået så meget ros, så det er gået godt, siger Tue Tortzen (EL), der er medlem af Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Tortzen begyndte arbejdet med at få en badesø i Hillerød for otte-ni år siden, og sidste sommer lykkedes det, da Teglgårssøen blev til badesø.

Kommunen etablerede badesøen i foråret 2020 på kommunal jord foran Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor der er et åbent areal ned til søen. Her blev anlagt strand med sand, opsat en badebro med platform og bænk, en toiletvogn, redningskrans, affaldsstativer og informationsskilt.

Fra midt i juni kunne man bade i Teglgårdssøen.

Forvaltningen har jævnligt været forbi og se til badesøen i løbet af sæsonen i 2020, og både badebroen og strandområdet med sand har fungeret tilfredsstillende. Der er heller ikke kommet nogen klager fra naboer.

Evalueringen viser, at projektet har været en succes, skriver forvaltningen i en orientering til Natur, Miljø og Klimaudvalget, som holder møde tirsdag i denne uge.

Gymnasiet er glad Frederiksborg Gymnasium og HF oplyser til kommunen, at badeområdet er blevet brugt rigtigt meget af skolebørn, unge fra gymnasiet og en del morgensvømmere.

Tue Tortzen har fuldstændig samme oplevelse.

- Det er skønt at dyppe sig. Nogen er glade for at bade om morgenen, og andre kan lide at gøre det om eftermiddagen, siger Enhedslisten-politikeren.

Han er glad for, at der ikke har været noget ballade ved badesøen.

Der har været lidt problemer med affald og knuste flasker i skolegården, men kommunen har sørget for hurtigt at rydde op, og Hillerød Politi oplyser til kommunen, at badestedet ikke har givet de store gener for naboerne i området.

Morgensvømmerne, skolebørnen og gymnasieeleverne har kunnet nyde en dukkert i rent vand, fremgår det af evalueringen.

Resultatet af badevandsanalyserne er, at vandkvaliteteten har været god i hele badesæsonen, og der har heller ikke været konstateret algeopblomstring.

Venter på vinterbadere - Nu går jeg og venter på, at der er nogen, som tager sig sammen og laver en vinterbadeklub, siger Tue Tortzen, der selv var én af de første til at bade i søen, efter den blev til badesø, og i øvrigt har han også badet i den tidligere undervejs i arbejdet med at skabe interesse for søen som badesø.

Han nævner vinterbadeklubben i Nødebo som et eksempel på, at denne lidt koldere form for badning end den klassiske sommerdukkert også er blevet meget populær.

Toilettet er under niveau Dog lever toilettet ikke helt op til den standard, kommunen gerne vil stå for, fremgår det af evalueringen.

I første omgang blev der sat en flytbar toiletvogn op, men den var kun midlertidig. Nu er der en simpel toiletkabine i plastik uden vand eller el.

Erfaringerne med toiletdriften er, at »typen af toilet ikke æstetisk lever op til det sædvanlige niveau i Hillerød Kommune«, fremgår det af forvaltningens evaluering. Det midlertidige toilet er ikke solidt nok til offentlig brug i en længere periode, hvilket førte til flere mindre reparationer gennem badesæsonen.

Toilettet blev brugt en del og blev tømt hver 14. dag.

Trods toilettets haltende æstetik og funktion er der dog ikke afsat penge til at opføre et permanent toilet.

I alt forventer forvaltningen, at det kommer til at koste 340.000 kroner at have Teglgårdssøen som badesø i 2021, og der er afsat 350.000 kroner, som altså burde kunne dække udgifterne.

Men her slutter badeeventyret i Hillerød ikke, for Tue Tortzen og andre kræfter har endnu større ambitioner.

Drømmen er også at bade i Slotssøen.

Den lokale ekspert i oprensning af søer, Mads Terkelsen, var i december med til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget, og nu bliver der nedsat en arbejdsgruppe med forvaltningen, Hillerød Forsyning, Mads Terkelsen, Frederiksborgmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, som ejer slottet.

- Nytter ikke at vælte slot Målet er at ændre i søens økosystem på en god måde. Det skal foregå ved at suge næringsholdigt slam op af slotssøen og dermed skabe klarere vand, således at rovfiskene kan se fredfiskene og spise dem, således at fredfiskene ikke spiser dafnierne, således at dafnierne kan spise algerne. Og dermed bliver søen ren.

- Men det er lidt ømtåleligt, for det kan ikke nytte noget at slottet vælter, siger Tue Tortzen.

- Jeg tror, slottet ville vælte i løbet af en måned, hvis man fjerner vandet fra søen, fordi slottet er piloteret på egetræspæle, som kun kan holde sig under vand, siger Tue Tortzen.

Og indtil slotssøen er ren, kan man altså med sindsro nyde en dukkert i Teglgårdssøen.