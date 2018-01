I Louise Colding Sørensens have i Hillerød står en pavillon, og så snart det bliver lidt varmere, har hun tænkt sig at gå derind og skrive to romaner mere, som skal være fortsættelsen til »Med fjenden i hjertet«, som snart udkommer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politiker bliver forfatter

Hillerød - 15. januar 2018 kl. 06:04 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en lang årrække med fokus på Hillerød Kommunes økonomi, politiske studehandler og senest fire år som Hillerød Forsynings ansigt udadtil, har byrådsmedlem Louise Colding Sørensen (S) nu skiftet fokus. Hendes politiske engagement er der stadig, men der er skruet ned, så hun får tid til at koncentrere sig om at skabe noget af det, hun også mener, vi har brug for. Gode bøger. Og mere præcis: Bøger om kærlighed.

- Vi har jo mange dygtige krimiforfattere i Danmark, og det bliver skrevet sindsygt mange kriminalromaner. Men jeg synes ikke, der er nok bøger om kærlighed, og det har vi altså brug for, siger politikeren, som fyldte 50 år i sommer.

- Kærlighedsromaner er måske lidt andenrangs og ikke så fint, men jeg synes der er plads til lidt mere kærlighed, siger hun.

De sidste par år har hun ind imellem de mange opgaver fundet tid til at skrive på en roman. Med en forlagsaftale på plads blev skriblerierne i slutningen af sidste år pludselig til et forfatterskab, og i april eller maj udkommer hendes debutroman »Med fjenden i hjertet«.

- Det er lidt en tøsebog, men med tilstrækkelig mange kampscener til, at mænd også kan læse det, siger den nyslåede forfatter, som både har fået sin mor og sin 24-årige søn til at læse bogen.

- De var meget begejstrede. Så den kan nok ramme alle, siger hun.

Romanen foregår i vikingetiden, og baserer sig på en masse reseach, der har bragt Louise Colding Sørensen til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Jellingemuseet og vikingeborgen Trelleborg. Læseren bringer bogen til Skotland, med bogens hovedperson på vikingetogt. Med sig hjem til Danmark tager han en skotsk kvinde som gidsel, og de ender med at blive gift. Samtidig udfordrer han sin bror på høvdingesædet, og så er der krig.

- Det er fiktion, men jeg er voldsomt inspireret af rigtige hændelser, blandt andet et kæmpe slag i Roskilde Fjord. Jeg tror, historikere vil kunne genkende mange af de ting, der foregår i bogen, siger Louise Colding Sørensen, som er er dykket ned i skriftlige kilder fra tiden for at finde stof til sin bog - blandt andet skrevet af engelske munke og arabere, der rejste rundt i Europa.

- En araber beskrev vikingerne som de smukkeste mennesker, han nogensinde havde set. Høje mennesker, med hvide tænder. Vikingerne gjorde meget ud af deres hygiejne i forhold til andre folkeslag i den tid, og gik ofte i bad, i modsætning til de engelske mænd. Så det har nok været lidt specielt, at de pludselig kom der og var høje og rene og flotte. Det var måske ikke alle de kvindelige gidsler, der blev trukket i håret. Nogen fulgte frivilligt med, er der kilder der siger. Man kan læse, at munkene var bekymrede over, at de engelske kvinder var meget imponerede over vikingerne, siger Louise Colding Sørensen, som allerede har to bøger mere inde i hovedet, som hun vil skrive som fortsættelser til »Med fjenden i hjertet«.

Tanken om at skrive om vikingetiden fik hun for flere år siden. Siden kom HBO's serie Vikings, som har gjort vikingetiden meget populær.

- De er helt vilde med vikinger i USA og England. Så jeg har måske ramt noget. Jeg håber folk synes det er interessant, siger hun.

Det er ikke helt tilfældigt, at den socialdemokratiske politiker har forelsket sig i vikingetiden.

- Man taler jo meget om den nordiske model og det nordiske politiske system. Det stammer helt tilbage fra, da vikingerne drog til tinget og afgjorde sagerne. Det gjorde man i hele Norden, og det er derfor, vores magtcentrum hedder Folketinget, siger hun.

Også de allerførste skridt mod vores velfærdssamfund blevet taget i vikingetiden.

- Hvis nogen havde det for dårligt, tog man det op på tinget, så måtte man alle sammen hjælpe dem. Enker fik ikke lov at sulte, der var en forpligtelse til at tage sig af dem. Deres mænd havde jo ofret sig for fælleskabet. Det er også derfor, jeg synes det er spændende. Den måde man havde bygget samfundet op på, hvor vi stadig lever efter de helt overordnede værdier, hvor der er et sikkerhedsnet, siger hun.