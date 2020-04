Politiet vækkede sovende mand i bil: Måtte benytte peberspray

Da politiet tager kontakt til føreren, en 38-årig mand fra Karlslunde, lugter han langt væk af alkohol, ligesom han har kastet op ved bilen.

Han er dog noget svær at få kontakt til, og da de endelig lykkes bliver han så udadreagerende over for politiet, at de må benytte peberspray for at få pacificeret manden.

Han bliver derfor anholdt og sigtet for at have kørt i spiritus- og narkopåvirket tilstand, og der skal tages en blodprøve. Samtidig havde han ikke noget kørekort, da han var blevet frakendt sit køre kort tidligere.

Derudover bliver han også sigtet for ordensbekendtgørelsen ved grov forstyrelse.

Han fik lov til at sove den ud i detentionen, hvorefter han blev løsladt.

Men her stoppede hans overtrædelse af lovgivningen ikke.

For da han bliver løsladt, tager han en taxa til Karlslunde, hvor han bor, men i stedet for at betale for turen, stikker han af fra taxaregningen.

Taxachaufføren kontakter Nordsjællands Politi, der får fat i Midt- og Vestsjællands Politi, og den 38-årige mand kan med stor sandsynlighed ser frem til endnu en sigtelse, denne gang for bedrageri.