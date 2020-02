Nordsjællands Politi og bomberyddere rykkede søndag morgen ud til Kongens Vænge, hvor der er fundet et antal mistænkelige genstande. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Politiet undersøger mistænkelig genstand

Søndag morgen har politiet været talstærkt til stede ved Kongens Vænge 291 i Hillerød. Politiet oplyste selv på Twitter, at de var der for at undersøge en mistænkelig genstand.