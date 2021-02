Politiet tilkaldt, da to drenge cyklede på Teglgårdssøen

Blandt andet fik politiet torsdag eftermiddag en anmeldelse om, at der var to drenge, som cyklede på isen på Teglgårdssøen i Hillerød.

Nordsjællands Politi minder - nok engang - om, at det er ulovligt at færdes på isen, medmindre kommunerne har kontrolleret isens tykkelse og opsat særlig skiltning om muligheden for færdsel på isen.

Hillerød Kommune måler og følger isens tykkelse og beslutter i samråd med Nordsjællands Politi, om der skal åbnes for færdsel på isen. Kravene er, at isen for hovedparten af de offentlige søer skal være tykkere end 13 centimeter og for Slotssøen og Teglgårdssøen tykkere end 20 dentimeter, oplyser Hillerød Kommune. Derudover skal der være udsigt til stabilt vejr med dagsfrost i en periode.