Politiet tilkaldt: Kvinde nægtede at bære mundbind i Netto

Efter gentagne henstillinger fra både personale og politi, nægtede kvinden fortsat at bære mundbind. Foto: Allan Nørregaard.

En 56-årig kvinde nægtede hårdnakket at bære mundbind, da hun lørdag eftermiddag klokken 16.41 var på indkøb i Netto i Hillerød. Siden torsdag har der været påbud om at bære mundbind i dagligvarebutikker, men selv efter flere henstillinger fra personalet, nægtede kvinden fortsat. Politiet blev tilkaldt, men det fik ikke kvinden til at ændre mening.