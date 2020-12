Politiet var talstærkt tilstede på Vibekevej mandag morgen. Foto: presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Politiet tavse efter skudepisode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet tavse efter skudepisode

Beboere omkring Vibekevej blev mandag morgen vækket af skyderi. Politiet vil ikke kommentere episoden.

Hillerød - 21. december 2020 kl. 15:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard og Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Skudhuller i et vindue til en lejlighed vidner om det drama, der udspillede sig tidligt mandag morgen klokken 06.28, hvor der blev affyret mindst fire skud mod en lejlighed på Vibekevej. Nordsjællands Politi skrev på Twitter mandag morgen, at der ikke var meldinger om tilskadekomne efter skyderiet, og da et stort område omkring lejligheden, der var blevet skudt mod, var blevet afspærret, tilbragte et større antal politibetjente tilbragte både morgenen og formiddagen på Vibekevej for at efterforske skyderiet.

Læs også: Politiet undersøger skudhuller

Mandag eftermiddag ville Nordsjællands Politi ikke kommentere skudepisoden yderligere.

- Vi har været nede og foretage tekniske undersøgelser, sporsikring og talt med vidner, og sagen er fortsat under efterforskning. Vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, siger Henriette Døssing, pressekoordinator ved Nordsjællands Politi.

Vækket af skud Et ægtepar, der bor i området, blev vækket af skuddene.

- Jeg vågnede, fordi jeg troede, det var de håndværkere, der arbejder her i øjeblikket, og jeg nåede at tænke, at det var da ualmindeligt tidligt at larme. Min mand vågnede også, men han syntes, det lød som om, noget faldt ned fra taget, fortæller kvinden, der ønsker at være anonym. Frederiksborg Amts Avis kender ægteparrets identitet.

- Det var en voldsom oplevelse, at der er nogen, der skyder i vores lille kvarter. Det har været en både utryg og tryg oplevelse, for politiet har virkelig været talstærkt tilstede og har spærret af og virkelig været grundige. Det er meget betryggende for os, at politiet rykker ud med så mange betjente og hunde. Det undrer os, at der bliver skudt lige her, for det er jo et helt nyt område. Det er da uhyggeligt, at de render rundt i vores område med skydevåben, siger kvinden.