Politiet melder ud om voldsomt knivstikkeri

Politiet oplyser, at man har talt med flere vidner, men derudover er det sparsomt med oplysninger om overfaldet, ligesom politiet ikke ønsker at kommentere på motiv, eller om de har en formodning om, hvem gerningsmændene er, udover, at man ikke mener, at den 16-årige var et tilfældigt offer.