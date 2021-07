Politiet måtte torsdag formiddag stoppe et skænderi mellem to mænd ved Hillerød Station. Bilerne og taxaerne på billedet har ikke noget med historien at gøre. Arkivfoto

Politiet måtte stoppe skænderi om parkering

To mænd blev torsdag formiddag så sure på hinanden, at politiet måtte tilkaldes for at mægle mellem de to parter.