Politiet kaldt ud til uro på station

Klokken 13.31 blev det anmeldt, at en mand havde skabt uro i Lagkagehuset på Hillerød Station, og at medarbejderne havde bedt ham om at forlade stedet. Han fortsatte dog med at stå foran butikken, hvor han opførte sig ophidset. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf den 40-årige mand fra Helsinge, og han blev bortvist fra stedet af politiet.

Klokken 18.45 var det så en gruppe unge, der havde svært ved at opføre sig ordentligt på Hillerød Station. Her måtte en patrulje køre til stedet og tale et alvorsord med dem. De unge gik ifølge politiets døgnrapport rundt i stationsområdet og råbte, ligesom de virkede truende over for de øvrige borgere på stedet.