Se billedserie Nordsjællands Politi holder af hensyn til efterforskningen kortene tæt til kroppen i sag om knivstikkeri midt i Hillerød. Foto: Janne Mulvad

Politiet er fåmælt efter knivstikkeri

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 18:47 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

En 16-årig dreng blev stukket i den ene balde med en kniv i gyden ved Helsingørsgade og Irma kort efter klokken 15 onsdag eftermiddag. Både politi og ambulance blev hurtigt sendt til stedet, og den 16-årige dreng fik først behandling på stedet, inden han blev kørt til hospitalet for yderligere behandling, oplyser Nordsjællands Politi. Derudover er politiet fåmælt i sagen.

- Der arbejdes ud fra en hypotese om, at det ikke er et tilfældigt offer, så man skal ikke som ganske almindelig borger gå rundt og være nervøs for, at man kan blive udsat for sådan noget, lyder det fra pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Det samme indtryk giver Hillerøds områdebetjent Alf Christensen.

- Det ser ud som om, det ikke er tilfældigt, og derfor mener jeg heller ikke, det er noget, borgerne i Hillerød behøver at være nervøse over, siger Alf Christensen, som ikke kan kommentere sagen yderligere af hensyn til efterforskningen.

Politiet oplyser desuden, at der er flere vidner, der har set noget, der kunne have interesse for sagen.

- I og med at det skete ved højlys dag, er der mange, der har set noget kort efter hændelsen, siger pressevagten, som dog af hensyn til efterforskningen ikke vil kommentere på, om politiet har en formodning om, hvem gerningsmændene er. Politiet ønsker heller ikke at kommentere på et eventuelt motiv til knivoverfaldet.

Ifølge politiet, som har offentliggjort et signalement af to formodede gerningsmænd, var gerningsmændene iført en form for maskering. Derudover beskrives de mulige gerningsmænd som værende: A: A: Ung mand, 180-185 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden, talte dansk med accent. Medbragte kniven. B: Ung mand, 190-195 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden.

Har man informationer, der kan have relevans for sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.