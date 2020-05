Tre mænd begik tirsdag røveri mod Dagli' Brugsen i Uvelse. Nu undersøger politiet, om det var de samme tre mænd, der begik røveri mod Dagli' Brugsen i Ruds Vedby mandag. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet efterforsker sammenhæng mellem røverier mod små brugser

Hillerød - 13. maj 2020

Der kan være en relation mellem røveriet mod Dagli' Brugsen i Uvelse tirsdag og et røveri mod Dagli' Brugsen i Ruds Vedby på Vestsjælland mandag morgen. Politikommisær hos Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, bekræfter at politiet nu undersøger, om der er en relation mellem de to røverier.

- Der kan være en sammenhæng. Det efterforsker vi i hvert fald, siger Henrik Sejer.

Ved begge røverier kom tre mænd ind i butikken og truede personalet med en kniv til at udlevere cigaretter og kontanter, hvorefter de stak af. I Uvelse kunne politihunde følge spor, hvor røverne havde løbet væk fra butikken, til et sted i nærområdet, hvor gerningsmændene formentligt var samlet op af en bil.

Politiet har efter røveriet i Uvelse fået henvendelser fra vidner, og det har givet nogle spor at arbejde videre med for politiet, oplyser Henrik Sejer.

I Dagli' Brugsen i Uvelse er uddeler Arne Petersen ved godt mod, efter røveriet mod butikken tirsdag eftermiddag, hvor tre mænd kom ind i butikken og truede ekspedienten bag kassen med en kniv. Udover ekspedienten var der tre andre på arbejde, blandt andre Arne Petersen selv.

- Det foregik stille og roligt, der var ikke noget panik, siger han.

De tre mænd fik udleveret kontanter og cigaretter, før de stak af fra butikken.

- Så kom politiet, de var 5-6 politifolk, som var der et stykke tid, og også fulgte efter røverne med hunde, fortæller uddeleren, som lukkede butikken mens politiet arbejdede.

Onsdag er butikken i fuld drift igen.

- Vi er på arbejde igen, som vi plejer. Det er jo aldrig behageligt at blive udsat for sådan noget, men medarbejderne har det fint, siger Arne Petersen.

Uvelse Brugs var tilbage i 2014 og 2015 udsat for flere røverier. I februar 2015 skete der to røverier mod den lille butik inden for halvanden uge. En tirsdag middag kom en mand bevæbnet med pistol ind i butikken og truede tre ansatte til at lægge sig på gulvet i baglokalet, hvorefter han tømte kassen. Fredag halvanden uge senere kom der igen en røver ind i butikken, og igen blev personalet truet med pistol til at udlevere penge.

Året før, i september 2014 var Dagli'Brugsen i Uvelse også udsat for et røveri, hvor en mand kom ind i butikken og med en skruetrækker truede en 16-årig kassemedarbejder til at udlevere penge.

