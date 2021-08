Se billedserie Zayn Al-shimari, der ejer cocktailbaren Socialz, har hele tiden holdt fast i, at baren ikke har brudt reglerne og serveret alkohol efter klokken 22. Foto: Ann-Sophie Meyer

Politiet dropper sag mod bar for overtrædelse af coronarestriktioner

Hillerød - 06. august 2021 kl. 07:16 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Da politiet den 29. maj klokken 22.17 sigtede cocktailbaren Socialz i Slotsgade for at bryde coronarestriktionerne ved at servere alkohol efter klokken 22, blev det ikke tjekket, om der rent faktisk var alkohol i de serverede drikkevarer.

Derfor har anklagemyndigheden valgt ikke at rejse tiltale i sagen, som derfor nu er afsluttet.

Cocktailbarens ejer, Zayn Al-shimari, har hele tiden hævdet, at alle regler er blevet overholdt, og at der ikke blev serveret alkohol efter klokken 22.

- Der kom tre nye gæster ind lidt efter klokken 22. De bestilte en lemonade, en redbull, en Faxe Kondi og en vandpibe, og få minutter efter de havde sat sig med deres drikkevarer, kom betjentene ind, har Zayn Al-shimari tidligere sagt til avisen.

- De kom bare ind og sagde, at de kunne se, at jeg havde serveret drikkevarer efter klokken 22, og så sagde jeg til betjenten, at han kunne gå over og smage på drikkevarerne, som gæsterne endnu ikke havde drukket af, hvis han ville tjekke, om der var alkohol i.

Blev ikke undersøgt Men det gjorde betjentene ikke, og det er derfor, at anklagemyndigheden ikke rejser tiltale, fremgår det i et brev til Socialz fra Nordsjællands Politi.

I brevet står blandt andet:

»Når anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag mod dig, er det fordi, vi ud fra de samlede omstændigheder i sagen ikke mener, at det ved en domstol vil kunne bevises, at du er skyldig. Vi har ved vurderingen af sagen lagt vægt på, at det ikke er blevet undersøgt, om de drikkevarer, der blev severet den 29. maj klokken 22.17, faktisk indeholdt alkohol eller ej«.

Afgørelsen glæder Zayn Al-shimari.

- Det er et bevis på, at jeg havde ret fra starten. Vi havde ikke overtrådt restriktionerne. Jeg var meget obs på, at tingene skulle fungere efter reglerne, og jeg havde undersøgt det hele, inden vi åbnede. Derfor var jeg chokeret, da jeg fandt ud af, at vi var blevet sigtet. Det vigtigste for mig er, at jeg ved, at jeg ikke har overtrådt nogen regler, siger han.