Politiet bekræfter: Mand stukket ned

- Vi har nogle vidner, men vi vil gerne have flere. Vi leder efter to gerningsmænd, siger vagtchefen.

Fra vidner har de fået beskrivelser, der lyder på, at der er tale om to mænd.

Den ene er ca. 1,80 m høj, spinkel, mørk i huden, iført sort tøj og hætte og bar på en kniv.

Den anden er 1,90 m, spinkel, af anden etnisk herkomst end dansk og iført mørkeblå eller sort hættetrøje, sorte bukser og hvide sko muligvis af mærket Adidas.